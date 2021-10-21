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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3754375537563757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:09

  BBC написав:Як шаидко ТАС опрацьовує поповнення мобільного у додатку? Поповнив о 23.30 статус виконано, а грошей на мобільний не прийшло.

Обычно 1-3минуты, редко бывает глючит до 30-45мин.
Если с родных карт - то деньги возвращаются на карту без разборок
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:51

Re: ТАСКОМБАНК

что за списывание бонусов?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:21

  zoawlhxc написав:что за списывание бонусов?

По картам б5, пудра и пластинкам бонусы начисленные тасей, но не выведенные клиентом на свою карту раз в квартал списываются банком в ноль. Происходит это вечером первого рабочего дня каждого квартала. Предусмотрено условиями кжшбек программы. Чтобы вывести бонусы - клиенту обычно надо достцп к приложению т2ю вайфай или мобильный интернет и лве минуты времени.
Как-то так.
Flamingo
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  #<1 ... 3754375537563757
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