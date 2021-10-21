Обычно 1-3минуты, редко бывает глючит до 30-45мин.
Если с родных карт - то деньги возвращаются на карту без разборок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 09:09
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:51
Re: ТАСКОМБАНК
что за списывание бонусов?
Додано: Чет 21 жов, 2021 19:21
По картам б5, пудра и пластинкам бонусы начисленные тасей, но не выведенные клиентом на свою карту раз в квартал списываются банком в ноль. Происходит это вечером первого рабочего дня каждого квартала. Предусмотрено условиями кжшбек программы. Чтобы вывести бонусы - клиенту обычно надо достцп к приложению т2ю вайфай или мобильный интернет и лве минуты времени.
Как-то так.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:52
Re: ТАСКОМБАНК
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