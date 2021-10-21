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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3754375537563757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:09

  BBC написав:Як шаидко ТАС опрацьовує поповнення мобільного у додатку? Поповнив о 23.30 статус виконано, а грошей на мобільний не прийшло.

Обычно 1-3минуты, редко бывает глючит до 30-45мин.
Если с родных карт - то деньги возвращаются на карту без разборок
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:51

Re: ТАСКОМБАНК

что за списывание бонусов?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:21

  zoawlhxc написав:что за списывание бонусов?

По картам б5, пудра и пластинкам бонусы начисленные тасей, но не выведенные клиентом на свою карту раз в квартал списываются банком в ноль. Происходит это вечером первого рабочего дня каждого квартала. Предусмотрено условиями кжшбек программы. Чтобы вывести бонусы - клиенту обычно надо достцп к приложению т2ю вайфай или мобильный интернет и лве минуты времени.
Как-то так.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:52

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Как-то так.

Непонятно,зачем такие подлянки)) Типа,сидит там целый отдел, у которого каждый квартал развлекуха "иди,смотри сколько не вывело!! Ха-ха-ха-ха!!"
Зачем их сжигать? Почему их не выводить автоматом? Непонятно. Я потерял аж 20 грн)).
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:44

  Hotab написав:
  Flamingo написав:Как-то так.

Непонятно,зачем такие подлянки)) Типа,сидит там целый отдел, у которого каждый квартал развлекуха "иди,смотри сколько не вывело!! Ха-ха-ха-ха!!"
Зачем их сжигать? Почему их не выводить автоматом? Непонятно. Я потерял аж 20 грн)).

Кишмиш со всех точек зрения это дополнительное благо для клиента. При этом банк вправе устанавливать право пользования таким благом на свое усмотрение. Факт в том что клиент должен ознакомится с правилами проведения операций по картам установленных банком и исполнять их. Большинству форумчан пользуюших продукты таси не составляет никакого труда своевременно выводить кэшбек (банк дает выводить от 1 грн.по сути ежедневно, если есть начисленный кэшбек). Поэтому обвинять банк в такой ситуации безусловно можно. Но имхо это путь в никуда. Гораздо правильнее разобраться что именно я делаю не так что у меня сгорает кэшбек, и главное что мне нужно сделать чтобы этого не происходило. Например поставить напоминалку в календарь на полдень каждого 1 января, апреля, июля и октября "вывести кэшбек у Таси". И проблема рассосется сама собой ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:21

  zoawlhxc написав:что за списывание бонусов?


Добрий день!

Звертаємо Вашу увагу, що о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) Банк списує суму всіх Бонусів, що були Вам нараховані на Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені через ІБ «TAS2U».
З офіційними умовами Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» у Вас є можливість ознайомитись на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» - «Картки» - «Велика п’ятірка» - «Документи» (пункт 18).
TASCOMBANK
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  #<1 ... 3754375537563757
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