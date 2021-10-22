Обычно 1-3минуты, редко бывает глючит до 30-45мин.
Если с родных карт - то деньги возвращаются на карту без разборок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 09:09
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:51
Re: ТАСКОМБАНК
что за списывание бонусов?
Додано: Чет 21 жов, 2021 19:21
По картам б5, пудра и пластинкам бонусы начисленные тасей, но не выведенные клиентом на свою карту раз в квартал списываются банком в ноль. Происходит это вечером первого рабочего дня каждого квартала. Предусмотрено условиями кжшбек программы. Чтобы вывести бонусы - клиенту обычно надо достцп к приложению т2ю вайфай или мобильный интернет и лве минуты времени.
Как-то так.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:52
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:44
Кишмиш со всех точек зрения это дополнительное благо для клиента. При этом банк вправе устанавливать право пользования таким благом на свое усмотрение. Факт в том что клиент должен ознакомится с правилами проведения операций по картам установленных банком и исполнять их. Большинству форумчан пользуюших продукты таси не составляет никакого труда своевременно выводить кэшбек (банк дает выводить от 1 грн.по сути ежедневно, если есть начисленный кэшбек). Поэтому обвинять банк в такой ситуации безусловно можно. Но имхо это путь в никуда. Гораздо правильнее разобраться что именно я делаю не так что у меня сгорает кэшбек, и главное что мне нужно сделать чтобы этого не происходило. Например поставить напоминалку в календарь на полдень каждого 1 января, апреля, июля и октября "вывести кэшбек у Таси". И проблема рассосется сама собой
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:21
Добрий день!
Звертаємо Вашу увагу, що о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) Банк списує суму всіх Бонусів, що були Вам нараховані на Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені через ІБ «TAS2U».
З офіційними умовами Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» у Вас є можливість ознайомитись на офіційному сайті Банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:28
Народ, а что теперь с Пудрой делать? В связи со скорым закрытием возможности выпуска и перевыпуска допок к Б5. Бежать срочно перевыпускать, пока есть такая возможность?
У меня это сейчас одна из самых используемых карт...
Додано: П'ят 22 жов, 2021 19:42
Re: ТАСКОМБАНК
Очень печальные новости.
Если правильно помню, то именной пластик имеет срок годности 4 года. Есть смысл в пакете В5 карту #PudraCard перевыпустить или выпустить в качестве новой допки (это надо сделать до 4 число включительно). Ранее писали, что её может оформить и мужское лицо.
Сюда по изменениям, в пакете "Pudra card" остаётся возможность выпустить допку В5.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:04
Для тих, хто теж не розумію про, що ці двоє говорять - новина на сайті:
Крім того, пропоную зацінити зміни до бонусної програми:
Додано: Суб 23 жов, 2021 06:45
Re: ТАСКОМБАНК
Проблема будет с пудрами, выпущеными как допки к Б5. Даже если и дают мужским лицам, не факт, что нальют КЛ.
Ничего страшного там не увидел, наоборот, добавили Лайм и Марсалу. Это же хорошо?
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