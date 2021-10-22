Додано: Суб 23 жов, 2021 09:09

, большое вам обоим спасибо за оперативную информацию!Ну и +1 за все сообщения, это само собой.Перезвонил на поддержку и заказал выпуск допки Pudra на свое имя. Да, стоит 200 грн, но зато карты будут работать параллельно обе (и та, что оформлена на жену, и эта).Задал вопрос: "А где есть гарантия, что эта карта будет на 4 года?", на что получил ответ, что "Какой пластик есть в отделении, тот и дадут". Надеюсь, что повезет, и она будет чуть подольше этойУ меня тоже Пудра - очень активно используемая карта, поэтому, конечно, без нее будет грустно.