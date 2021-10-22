Amid написав:Проблема будет с пудрами, выпущеными как допки к Б5. Даже если и дают мужским лицам, не факт, что нальют КЛ.
Во-первых, если не сложно, ткните носом именно в тот пункт, где написано о прекращении выпуска допок. Во-вторых, если Pudra оформлена на жену (пусть и как допка к моей Б5), - что мешает по окончании ей выдать свою карту, "не-допку"? Или весь вопрос лишь в том, нальют ли КЛ или нет?
Amid, klug, большое вам обоим спасибо за оперативную информацию! Ну и +1 за все сообщения, это само собой.
Перезвонил на поддержку и заказал выпуск допки Pudra на свое имя. Да, стоит 200 грн, но зато карты будут работать параллельно обе (и та, что оформлена на жену, и эта). Задал вопрос: "А где есть гарантия, что эта карта будет на 4 года?", на что получил ответ, что "Какой пластик есть в отделении, тот и дадут". Надеюсь, что повезет, и она будет чуть подольше этой
У меня тоже Пудра - очень активно используемая карта, поэтому, конечно, без нее будет грустно.
Искатель написав:Перезвонил на поддержку и заказал выпуск допки Pudra на свое имя. Да, стоит 200 грн, но зато карты будут работать параллельно обе (и та, что оформлена на жену, и эта). Задал вопрос: "А где есть гарантия, что эта карта будет на 4 года?", на что получил ответ, что "Какой пластик есть в отделении, тот и дадут". Надеюсь, что повезет, и она будет чуть подольше этой
Так именную заказали ведь как понял. При чем тут пластик в отделении?
Искатель написав:Перезвонил на поддержку и заказал выпуск допки Pudra на свое имя. Да, стоит 200 грн, но зато карты будут работать параллельно обе (и та, что оформлена на жену, и эта). Задал вопрос: "А где есть гарантия, что эта карта будет на 4 года?", на что получил ответ, что "Какой пластик есть в отделении, тот и дадут". Надеюсь, что повезет, и она будет чуть подольше этой
Так именную заказали ведь как понял. При чем тут пластик в отделении?
Точно, ступил Работа в субботу накладывает отпечаток. Но если честно... Вы думаете, что они мне сделают по 10/25? Я как-то не подумал об этом.
Не понимаю - что за проблемы с пудрой ? Какие 200грн ? На прошлой неделе зашёл в отделение, попросил открыть пудру. Через 10 минут вышел с картой. Дата - 09/23. Чип, пейпас. Бесплатно. Кредлим, жаль, не налили. Ну, хоть так
Искатель написав:Перезвонил на поддержку и заказал выпуск допки Pudra на свое имя. Да, стоит 200 грн, но зато карты будут работать параллельно обе (и та, что оформлена на жену, и эта). Задал вопрос: "А где есть гарантия, что эта карта будет на 4 года?", на что получил ответ, что "Какой пластик есть в отделении, тот и дадут". Надеюсь, что повезет, и она будет чуть подольше этой
Так именную заказали ведь как понял. При чем тут пластик в отделении?
Точно, ступил Работа в субботу накладывает отпечаток. Но если честно... Вы думаете, что они мне сделают по 10/25? Я как-то не подумал об этом.
Гляньте в т2ю - если карта уже выпустилась то ее видно (с замочком) и видно срок ее валидности. У меня так уже вторую неделю перевыпущенная виика висит и по ней четко видно что она на два года