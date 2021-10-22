RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3756375737583759>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 07:56

  Amid написав:Проблема будет с пудрами, выпущеными как допки к Б5. Даже если и дают мужским лицам, не факт, что нальют КЛ.

Во-первых, если не сложно, ткните носом именно в тот пункт, где написано о прекращении выпуска допок.
Во-вторых, если Pudra оформлена на жену (пусть и как допка к моей Б5), - что мешает по окончании ей выдать свою карту, "не-допку"? Или весь вопрос лишь в том, нальют ли КЛ или нет?
Искатель
 
Повідомлень: 5011
З нами з: 22.02.16
Подякував: 768 раз.
Подякували: 3561 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:02

Искатель
У klug всё в ссылках есть

https://tascombank.ua/files/Zminy_do_taryfiv.pdf

Пункт 1.2.3

Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної картки у
зв’язку з закінченням терміну дії:

Mastercard World Pudra (іменна або неіменна)

Послуга не надається

Картка випускається в рамках продукту «Pudra card»
Amid
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 12.06.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:27

Когда только появилась первая инфо о марсале - то у неё по-моему было 3% на "авто" (если не ошибаюсь), а сейчас уже пишут 1%
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15447
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8541 раз.
Подякували: 4126 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:41

  Вкладчик1234 написав:Когда только появилась первая инфо о марсале - то у неё по-моему было 3% на "авто" (если не ошибаюсь), а сейчас уже пишут 1%


Там текст немного по-дебильному написан. 1% это за

Бонуси нараховуються лише на ту частину суми операції, що була списана за рахунок власних коштів в момент проведення операції за рахунком.


За кредитные - 5%
Amid
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 12.06.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 09:09

Amid, klug, большое вам обоим спасибо за оперативную информацию!
Ну и +1 за все сообщения, это само собой.

Перезвонил на поддержку и заказал выпуск допки Pudra на свое имя. Да, стоит 200 грн, но зато карты будут работать параллельно обе (и та, что оформлена на жену, и эта).
Задал вопрос: "А где есть гарантия, что эта карта будет на 4 года?", на что получил ответ, что "Какой пластик есть в отделении, тот и дадут". Надеюсь, что повезет, и она будет чуть подольше этой :)

У меня тоже Пудра - очень активно используемая карта, поэтому, конечно, без нее будет грустно.
Искатель
 
Повідомлень: 5011
З нами з: 22.02.16
Подякував: 768 раз.
Подякували: 3561 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 09:17

  Искатель написав:Перезвонил на поддержку и заказал выпуск допки Pudra на свое имя. Да, стоит 200 грн, но зато карты будут работать параллельно обе (и та, что оформлена на жену, и эта).
Задал вопрос: "А где есть гарантия, что эта карта будет на 4 года?", на что получил ответ, что "Какой пластик есть в отделении, тот и дадут". Надеюсь, что повезет, и она будет чуть подольше этой :)


Так именную заказали ведь как понял.
При чем тут пластик в отделении?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 24.06.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 09:30

  Aps написав:
  Искатель написав:Перезвонил на поддержку и заказал выпуск допки Pudra на свое имя. Да, стоит 200 грн, но зато карты будут работать параллельно обе (и та, что оформлена на жену, и эта).
Задал вопрос: "А где есть гарантия, что эта карта будет на 4 года?", на что получил ответ, что "Какой пластик есть в отделении, тот и дадут". Надеюсь, что повезет, и она будет чуть подольше этой :)


Так именную заказали ведь как понял.
При чем тут пластик в отделении?

Точно, ступил :) Работа в субботу накладывает отпечаток. Но если честно... Вы думаете, что они мне сделают по 10/25? Я как-то не подумал об этом.
Искатель
 
Повідомлень: 5011
З нами з: 22.02.16
Подякував: 768 раз.
Подякували: 3561 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 09:38

  Искатель написав: Вы думаете, что они мне сделают по 10/25? Я как-то не подумал об этом.


Как бы по логике должны эмбоссировать на максимальный срок.
А 200 грн уже списали или их после выдачи надо будет заплатить?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 24.06.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 09:43

Не понимаю - что за проблемы с пудрой ? Какие 200грн ?
На прошлой неделе зашёл в отделение, попросил открыть пудру.
Через 10 минут вышел с картой. Дата - 09/23. Чип, пейпас. Бесплатно.
Кредлим, жаль, не налили. Ну, хоть так
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5958
З нами з: 27.12.17
Подякував: 123 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 09:43

  Искатель написав:
  Aps написав:
  Искатель написав:Перезвонил на поддержку и заказал выпуск допки Pudra на свое имя. Да, стоит 200 грн, но зато карты будут работать параллельно обе (и та, что оформлена на жену, и эта).
Задал вопрос: "А где есть гарантия, что эта карта будет на 4 года?", на что получил ответ, что "Какой пластик есть в отделении, тот и дадут". Надеюсь, что повезет, и она будет чуть подольше этой :)


Так именную заказали ведь как понял.
При чем тут пластик в отделении?

Точно, ступил :) Работа в субботу накладывает отпечаток. Но если честно... Вы думаете, что они мне сделают по 10/25? Я как-то не подумал об этом.

Гляньте в т2ю - если карта уже выпустилась то ее видно (с замочком) и видно срок ее валидности. У меня так уже вторую неделю перевыпущенная виика висит и по ней четко видно что она на два года
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7212
З нами з: 20.03.15
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1992 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 3756375737583759>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: R3WIND і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.