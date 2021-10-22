1. По логике - да. И в TAS2U пишет, что до 10/25 (спасибо Flamingo)
2. Уже списали 200 грн, сразу же.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 09:52
1. По логике - да. И в TAS2U пишет, что до 10/25 (спасибо Flamingo)
2. Уже списали 200 грн, сразу же.
Додано: Суб 23 жов, 2021 09:54
Как хорошо, что на форуме есть настолько знающие люди!
Вот туда посмотреть я и не сообразил... Да, конечно, она уже перевыпустилась и срок до 10/25.
Исходя из логики, народ, надо массово звонить 1-2 ноября и заказывать перевыпуск. Тогда будет еще +1 месяц (до 11/25).
Додано: Суб 23 жов, 2021 10:08
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