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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3756375737583759 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 222 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 55 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 63 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 222 Додано: Суб 23 жов, 2021 09:52 Aps написав: Искатель написав: Вы думаете, что они мне сделают по 10/25? Я как-то не подумал об этом. Вы думаете, что они мне сделают по 10/25? Я как-то не подумал об этом.



Как бы по логике должны эмбоссировать на максимальный срок.

А 200 грн уже списали или их после выдачи надо будет заплатить? Как бы по логике должны эмбоссировать на максимальный срок.А 200 грн уже списали или их после выдачи надо будет заплатить?

1. По логике - да. И в TAS2U пишет, что до 10/25 (спасибо Flamingo)

2. Уже списали 200 грн, сразу же. 1. По логике - да. И в TAS2U пишет, что до 10/25 (спасибо Flamingo)2. Уже списали 200 грн, сразу же. Искатель Повідомлень: 5011 З нами з: 22.02.16 Подякував: 768 раз. Подякували: 3561 раз. Профіль 4 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 09:54 Flamingo написав: Искатель написав: Точно, ступил Работа в субботу накладывает отпечаток. Но если честно... Вы думаете, что они мне сделают по 10/25? Я как-то не подумал об этом. Точно, ступилРабота в субботу накладывает отпечаток. Но если честно... Вы думаете, что они мне сделают по 10/25? Я как-то не подумал об этом.

Гляньте в т2ю - если карта уже выпустилась то ее видно (с замочком) и видно срок ее валидности. У меня так уже вторую неделю перевыпущенная виика висит и по ней четко видно что она на два года Гляньте в т2ю - если карта уже выпустилась то ее видно (с замочком) и видно срок ее валидности. У меня так уже вторую неделю перевыпущенная виика висит и по ней четко видно что она на два года

Как хорошо, что на форуме есть настолько знающие люди!

Вот туда посмотреть я и не сообразил... Да, конечно, она уже перевыпустилась и срок до 10/25.



Исходя из логики, народ, надо массово звонить 1-2 ноября и заказывать перевыпуск. Тогда будет еще +1 месяц (до 11/25). Как хорошо, что на форуме есть настолько знающие люди!Вот туда посмотреть я и не сообразил... Да, конечно, она уже перевыпустилась и срок до 10/25.Исходя из логики, народ, надо массово звонить 1-2 ноября и заказывать перевыпуск. Тогда будет еще +1 месяц (до 11/25). Искатель Повідомлень: 5011 З нами з: 22.02.16 Подякував: 768 раз. Подякували: 3561 раз. Профіль 4 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 10:08 mustbe написав: Не понимаю - что за проблемы с пудрой ? Какие 200грн ?

На прошлой неделе зашёл в отделение, попросил открыть пудру.

Через 10 минут вышел с картой. Дата - 09/23. Чип, пейпас. Бесплатно.

Кредлим, жаль, не налили. Ну, хоть так Не понимаю - что за проблемы с пудрой ? Какие 200грн ?На прошлой неделе зашёл в отделение, попросил открыть пудру.Через 10 минут вышел с картой. Дата - 09/23. Чип, пейпас. Бесплатно.Кредлим, жаль, не налили. Ну, хоть так



Пудра как допка к Б5 стоит 200 грн. Пудра как допка к Б5 стоит 200 грн. Aps

Повідомлень: 3623 З нами з: 24.06.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3756375737583759 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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