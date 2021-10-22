1. По логике - да. И в TAS2U пишет, что до 10/25 (спасибо Flamingo)
2. Уже списали 200 грн, сразу же.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 09:52
1. По логике - да. И в TAS2U пишет, что до 10/25 (спасибо Flamingo)
2. Уже списали 200 грн, сразу же.
Додано: Суб 23 жов, 2021 09:54
Как хорошо, что на форуме есть настолько знающие люди!
Вот туда посмотреть я и не сообразил... Да, конечно, она уже перевыпустилась и срок до 10/25.
Исходя из логики, народ, надо массово звонить 1-2 ноября и заказывать перевыпуск. Тогда будет еще +1 месяц (до 11/25).
Додано: Суб 23 жов, 2021 10:08
Додано: Суб 23 жов, 2021 10:38
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 23 жов, 2021 11:01
Абсолютно верно Вы понимаете.
Две карты будут действовать параллельно:
1-я - допка на жену неименная (она до 01/23, из-за чего весь сыр-бор);
2-я - допка на мое имя, именная, заплатил за нее 200 грн.
И, повторю, это стоит делать 1-2 ноября, чтобы она была на месяц дольше.
Да, заказывается именно через контакт-центр. Через отделение (так сказали) - только перевыпуск действующей на неименную (из того пластика, что есть в отделении). Именно поэтому я немного затуркался и не сразу сообразил, что по именной, заказанной через контакт-центр, срок будет ровно +4 года.
Додано: Суб 23 жов, 2021 11:40
Re: ТАСКОМБАНК
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