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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 09:52
Aps написав: Искатель написав:
Вы думаете, что они мне сделают по 10/25? Я как-то не подумал об этом.
Как бы по логике должны эмбоссировать на максимальный срок.
А 200 грн уже списали или их после выдачи надо будет заплатить?
1. По логике - да. И в TAS2U пишет, что до 10/25 (спасибо Flamingo)
2. Уже списали 200 грн, сразу же.
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Искатель
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Додано: Суб 23 жов, 2021 09:54
Flamingo написав: Искатель написав:
Точно, ступил
Работа в субботу накладывает отпечаток. Но если честно... Вы думаете, что они мне сделают по 10/25? Я как-то не подумал об этом.
Гляньте в т2ю - если карта уже выпустилась то ее видно (с замочком) и видно срок ее валидности. У меня так уже вторую неделю перевыпущенная виика висит и по ней четко видно что она на два года
Как хорошо, что на форуме есть настолько знающие люди!
Вот туда посмотреть я и не сообразил... Да, конечно, она уже перевыпустилась и срок до 10/25.
Исходя из логики, народ, надо массово звонить 1-2 ноября и заказывать перевыпуск. Тогда будет еще +1 месяц (до 11/25).
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Искатель
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Додано: Суб 23 жов, 2021 10:08
mustbe написав:
Не понимаю - что за проблемы с пудрой ? Какие 200грн ?
На прошлой неделе зашёл в отделение, попросил открыть пудру.
Через 10 минут вышел с картой. Дата - 09/23. Чип, пейпас. Бесплатно.
Кредлим, жаль, не налили. Ну, хоть так
Пудра как допка к Б5 стоит 200 грн.
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Aps
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Додано: Суб 23 жов, 2021 10:38
Искатель написав:
Перезвонил на поддержку и заказал выпуск допки Pudra на свое имя.
Я правильно понимаю? Через контакт-центр можно заказать выпуск новой дополнительной карты (имею в виду не перевыпуск текущей допки).
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MASolomko
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Додано: Суб 23 жов, 2021 11:01
MASolomko написав: Искатель написав:
Перезвонил на поддержку и заказал выпуск допки Pudra на свое имя.
Я правильно понимаю? Через контакт-центр можно заказать выпуск новой дополнительной карты (имею в виду не перевыпуск текущей допки).
Абсолютно верно Вы понимаете.
Две карты будут действовать параллельно:
1-я - допка на жену неименная (она до 01/23, из-за чего весь сыр-бор);
2-я - допка на мое имя, именная, заплатил за нее 200 грн.
И, повторю, это стоит делать 1-2 ноября, чтобы она была на месяц дольше.
Да, заказывается именно через контакт-центр. Через отделение (так сказали) - только перевыпуск действующей на неименную (из того пластика, что есть в отделении). Именно поэтому я немного затуркался и не сразу сообразил, что по именной, заказанной через контакт-центр, срок будет ровно +4 года.
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Искатель
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Додано: Суб 23 жов, 2021 11:40
Искатель написав:
это стоит делать 1-2 ноября, чтобы она была на месяц дольше.
Ну я так и планировал
Просто ТАС постепенно становится лучше и мало что известно, какие операции доступны удалённо.
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MASolomko
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:08
TASCOMBANK По поводу вышеупомянутой пудры, можно выпустить карту без присутствия женского пола?
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Maksi2
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:17
Maksi2 написав:TASCOMBANK
По поводу вышеупомянутой пудры, можно выпустить карту без присутствия женского пола?
Да, не так давно произошли изменения, теперь Пудру дают и мужикам тоже.
Я вот (см.выше) выпустил допку на свое имя.
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Искатель
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Додано: Суб 23 жов, 2021 12:55
Искатель написав: Maksi2 написав:TASCOMBANK
По поводу вышеупомянутой пудры, можно выпустить карту без присутствия женского пола?
Да, не так давно произошли изменения, теперь Пудру дают и мужикам тоже.
Я вот (см.выше) выпустил допку на свое имя.
в усьому світі схожі зміни
нічого дивного
скоро доведеться доказувати, що ти чоловік
і не факт, що зовнішні ознаки статі тут допоможуть
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stas_rst
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:10
mustbe написав:
Не понимаю - что за проблемы с пудрой ? Какие 200грн ?
На прошлой неделе зашёл в отделение, попросил открыть пудру.
Через 10 минут вышел с картой. Дата - 09/23. Чип, пейпас. Бесплатно.Кредлим, жаль, не налили
. Ну, хоть так
От у цьому і проблема. Без КЛ вона нафіг не треба і шанси на його появу примарні. Якщо брати як допку до В5, то КЛ гарантований і відомий завчасно. ТАСька просікла, що ми просікли та прикриває цю лазівку.
Раніше ніби бло обмеження на дві кредитки з лімітом. КЦ зараз божиться, що зараз такого немає, і можна оформити хоч усі кредитні продукти. Але це в теорії, а на практиці, дайте знати, якщо комусь вдастся отримати 3-й ліміт у ТАСі на себе (без врахування необанків), бо поки більше скидається на фантастику.
Загалом, до кінця місяця ще можна спробувати відкрти безкоштовну основну, а як не дадуть ліміт, то вже відкривати допку.
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klug
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