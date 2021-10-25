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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3757375837593760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:22

Ну вот дают хоть без лимита. А я месяц назад когда получал фонд по Земле то 🆘Я ИХ ОПОВЕСТИЛ про возможность выдачи мэнам (полезли ,проверили,удивились) и мне отказано. И это при том что депо у них открыл на три четверти фонда.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:51

ТАСька у ліміті на Пудру відмовила. Без ліміта не став брати. Маю тут ще В5, Віку та ізю. Ізя налив забагато, можливо у цьому проблема.
klug
 
Повідомлень: 6237
З нами з: 18.08.14
Подякував: 274 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:08

  klug написав:ТАСька у ліміті на Пудру відмовила. Без ліміта не став брати. Маю тут ще В5, Віку та ізю. Ізя налив забагато, можливо у цьому проблема.

Можно же как допку к В5 взять, правда, не бесплатно.
ingtrans
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Повідомлень: 3123
З нами з: 31.07.19
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  #<1 ... 3757375837593760
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