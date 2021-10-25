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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 14:22
Ну вот дают хоть без лимита. А я месяц назад когда получал фонд по Земле то 🆘Я ИХ ОПОВЕСТИЛ про возможность выдачи мэнам (полезли ,проверили,удивились) и мне отказано. И это при том что депо у них открыл на три четверти фонда.
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:51
ТАСька у ліміті на Пудру відмовила. Без ліміта не став брати. Маю тут ще В5, Віку та ізю. Ізя налив забагато, можливо у цьому проблема.
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:08
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