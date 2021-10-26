|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 14:22
Ну вот дают хоть без лимита. А я месяц назад когда получал фонд по Земле то 🆘Я ИХ ОПОВЕСТИЛ про возможность выдачи мэнам (полезли ,проверили,удивились) и мне отказано. И это при том что депо у них открыл на три четверти фонда.
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:51
ТАСька у ліміті на Пудру відмовила. Без ліміта не став брати. Маю тут ще В5, Віку та ізю. Ізя налив забагато, можливо у цьому проблема.
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:08
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:50
Поки ще можна. Це запасний варіант. Колективний розум вирішив, що краще з 1-го числа це зробити. Я поки вирішив спробувати більш "правильний" так економний варіант і доповів громаді про результат. Для чистоти експерименту ще мав би хтось просто з вулиці зайти, але поки виглядає, що ТАСька тепер не прямо дискримінує, а приховано, шляхом відмови у ліміті.
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:44
Добрый день. Когда в этом месяце последний день погашения В5 и Пудры?
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:54
Алексей77 29-го, бажано до 17, хоча ГЛ при розборі мого вльоту минулого місяця стверджувала, що до 22.00. Не вірте СЕПте до обіду або пімпою теж завчасно.
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:56
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:14
Сколько у В5 грейс? Тратил в этом месяце, пишет приложение, что в грейсе до 29.10 Это правда?
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:26
грейс до 62 дн
оно неторопливо пересчитывает, мож после 21:00 точнее инфа будет
Согласно ДКБО если последн дн мес попадает на нераб дн, то РД переносится на след. рабочий. Редко у кого из банок такое, обычно назад переносят, т.е. раньше нуна гаситься.
Но! Мож уже ДКБО переписали?!
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, IGNAT, ingtrans, Melanor1, Vatsyk і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|