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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3757375837593760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:22

Ну вот дают хоть без лимита. А я месяц назад когда получал фонд по Земле то 🆘Я ИХ ОПОВЕСТИЛ про возможность выдачи мэнам (полезли ,проверили,удивились) и мне отказано. И это при том что депо у них открыл на три четверти фонда.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:51

ТАСька у ліміті на Пудру відмовила. Без ліміта не став брати. Маю тут ще В5, Віку та ізю. Ізя налив забагато, можливо у цьому проблема.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:08

  klug написав:ТАСька у ліміті на Пудру відмовила. Без ліміта не став брати. Маю тут ще В5, Віку та ізю. Ізя налив забагато, можливо у цьому проблема.

Можно же как допку к В5 взять, правда, не бесплатно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:50

  ingtrans написав:
  klug написав:ТАСька у ліміті на Пудру відмовила. Без ліміта не став брати. Маю тут ще В5, Віку та ізю. Ізя налив забагато, можливо у цьому проблема.

Можно же как допку к В5 взять, правда, не бесплатно.

Поки ще можна. Це запасний варіант. Колективний розум вирішив, що краще з 1-го числа це зробити. Я поки вирішив спробувати більш "правильний" так економний варіант і доповів громаді про результат. Для чистоти експерименту ще мав би хтось просто з вулиці зайти, але поки виглядає, що ТАСька тепер не прямо дискримінує, а приховано, шляхом відмови у ліміті.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:44

Добрый день. Когда в этом месяце последний день погашения В5 и Пудры?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:54

Алексей77 29-го, бажано до 17, хоча ГЛ при розборі мого вльоту минулого місяця стверджувала, що до 22.00. Не вірте :) СЕПте до обіду або пімпою теж завчасно.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:56

  stas_rst написав:Алексей77 29-го, бажано до 17, хоча ГЛ при розборі мого вльоту минулого місяця стверджувала, що до 22.00. Не вірте :) СЕПте до обіду або пімпою теж завчасно.

а мож 1/11/21 еще мона? 8)
тьипа СЭПнуть в обед
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:14

Сколько у В5 грейс? Тратил в этом месяце, пишет приложение, что в грейсе до 29.10 Это правда?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:26

  Hotab написав:Сколько у В5 грейс? Тратил в этом месяце, пишет приложение, что в грейсе до 29.10 Это правда?

грейс до 62 дн
оно неторопливо пересчитывает, мож после 21:00 точнее инфа будет

Согласно ДКБО если последн дн мес попадает на нераб дн, то РД переносится на след. рабочий. Редко у кого из банок такое, обычно назад переносят, т.е. раньше нуна гаситься.

Но! Мож уже ДКБО переписали?!
Amethyst
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  #<1 ... 3757375837593760
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