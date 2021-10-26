Бажано до 16-ї, як написано у ДКБО.
Грейс до 62-х днів. ТАС2Ю прише суму, яку потрібно погасити до найближчої розрахункової дати. Якщо у Вас там нулі, то нічого поки гасити не потрібно.
Цей пункт ДКБО розповсюджуються на картки з фіксованою датою погашення. Я так розумію, що з фіксованою датою залишилася лише Віка зараз. В умовах В5 чітко прописано, що дата погашення - останній робочий день місяця, тобто вона плаваюча. За визначенням такий день не може бути вихідним, отже цей пункт засовувати не вдається.