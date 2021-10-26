Hotab написав:Сколько у В5 грейс? Тратил в этом месяце, пишет приложение, что в грейсе до 29.10 Это правда?
Грейс до 62-х днів. ТАС2Ю прише суму, яку потрібно погасити до найближчої розрахункової дати. Якщо у Вас там нулі, то нічого поки гасити не потрібно.
Amethyst написав:Согласно ДКБО если последн дн мес попадает на нераб дн, то РД переносится на след. рабочий. Редко у кого из банок такое, обычно назад переносят, т.е. раньше нуна гаситься.
Но! Мож уже ДКБО переписали?!
Цей пункт ДКБО розповсюджуються на картки з фіксованою датою погашення. Я так розумію, що з фіксованою датою залишилася лише Віка зараз. В умовах В5 чітко прописано, що дата погашення - останній робочий день місяця, тобто вона плаваюча. За визначенням такий день не може бути вихідним, отже цей пункт засовувати не вдається.
Первый месяц пользовалась кредиткой В5,активирована 8 октября, я правильно понимаю, что у ТАСа расчетная дата-последнее число месяца независимо от открытия договора ? И мин платеж я должна внести до 29 октября, а полное погашение до 30 ноября?
1) РД — последний рабочий день в месяце; 2) минимальный платеж и сумму погашения для сохранения льготного периода до конца следующего месяца. В TAS2U всё это будет указано первого рабочего числа месяца после обеда.
Tat_888 написав:Первый месяц пользовалась кредиткой В5,активирована 8 октября, я правильно понимаю, что у ТАСа расчетная дата-последнее число месяца независимо от открытия договора ? И мин платеж я должна внести до 29 октября, а полное погашение до 30 ноября?
первый мин.платеж будет выставлен в начале ноября и оплатить его нужно вместе с льогтным периодом до 30 ноября.