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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3758375937603761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:08

  stas_rst написав:29-го, бажано до 17

Бажано до 16-ї, як написано у ДКБО.
  Hotab написав:Сколько у В5 грейс? Тратил в этом месяце, пишет приложение, что в грейсе до 29.10 Это правда?

Грейс до 62-х днів. ТАС2Ю прише суму, яку потрібно погасити до найближчої розрахункової дати. Якщо у Вас там нулі, то нічого поки гасити не потрібно.

  Amethyst написав:Согласно ДКБО если последн дн мес попадает на нераб дн, то РД переносится на след. рабочий. Редко у кого из банок такое, обычно назад переносят, т.е. раньше нуна гаситься.

Но! Мож уже ДКБО переписали?!

Цей пункт ДКБО розповсюджуються на картки з фіксованою датою погашення. Я так розумію, що з фіксованою датою залишилася лише Віка зараз. В умовах В5 чітко прописано, що дата погашення - останній робочий день місяця, тобто вона плаваюча. За визначенням такий день не може бути вихідним, отже цей пункт засовувати не вдається.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 14:29

Первый месяц пользовалась кредиткой В5,активирована 8 октября, я правильно понимаю, что у ТАСа расчетная дата-последнее число месяца независимо от открытия договора ? И мин платеж я должна внести до 29 октября, а полное погашение до 30 ноября?
Tat_888
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 14:46

Re: ТАСКОМБАНК

Tat_888,

1) РД — последний рабочий день в месяце;
2) минимальный платеж и сумму погашения для сохранения льготного периода до конца следующего месяца. В TAS2U всё это будет указано первого рабочего числа месяца после обеда.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:10

  Tat_888 написав:Первый месяц пользовалась кредиткой В5,активирована 8 октября, я правильно понимаю, что у ТАСа расчетная дата-последнее число месяца независимо от открытия договора ? И мин платеж я должна внести до 29 октября, а полное погашение до 30 ноября?

первый мин.платеж будет выставлен в начале ноября и оплатить его нужно вместе с льогтным периодом до 30 ноября.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:50

  guntherhouse777 написав:Пропали шаблоны на оплату телефона в тас2ю. Появятся или всё?

Судячи з того, що картки інших банків, які пропали разом з шаблонами, знову на місці - є надія що "винесли тільки квіти" :lol:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:46

  KVV написав:
  guntherhouse777 написав:Пропали шаблоны на оплату телефона в тас2ю. Появятся или всё?

Судячи з того, що картки інших банків, які пропали разом з шаблонами, знову на місці - є надія що "винесли тільки квіти" :lol:

Бывают моменты, что даже история платежей "пропадает". Обычно это в 20.30-21.30, но бывает и в другое время. Через время возвращается и актуализируется
Вкладчик1234
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  #<1 ... 3758375937603761
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