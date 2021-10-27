Hotab написав:Сколько у В5 грейс? Тратил в этом месяце, пишет приложение, что в грейсе до 29.10 Это правда?
Грейс до 62-х днів. ТАС2Ю прише суму, яку потрібно погасити до найближчої розрахункової дати. Якщо у Вас там нулі, то нічого поки гасити не потрібно.
Amethyst написав:Согласно ДКБО если последн дн мес попадает на нераб дн, то РД переносится на след. рабочий. Редко у кого из банок такое, обычно назад переносят, т.е. раньше нуна гаситься.
Но! Мож уже ДКБО переписали?!
Цей пункт ДКБО розповсюджуються на картки з фіксованою датою погашення. Я так розумію, що з фіксованою датою залишилася лише Віка зараз. В умовах В5 чітко прописано, що дата погашення - останній робочий день місяця, тобто вона плаваюча. За визначенням такий день не може бути вихідним, отже цей пункт засовувати не вдається.
Первый месяц пользовалась кредиткой В5,активирована 8 октября, я правильно понимаю, что у ТАСа расчетная дата-последнее число месяца независимо от открытия договора ? И мин платеж я должна внести до 29 октября, а полное погашение до 30 ноября?
1) РД — последний рабочий день в месяце; 2) минимальный платеж и сумму погашения для сохранения льготного периода до конца следующего месяца. В TAS2U всё это будет указано первого рабочего числа месяца после обеда.
Tat_888 написав:Первый месяц пользовалась кредиткой В5,активирована 8 октября, я правильно понимаю, что у ТАСа расчетная дата-последнее число месяца независимо от открытия договора ? И мин платеж я должна внести до 29 октября, а полное погашение до 30 ноября?
первый мин.платеж будет выставлен в начале ноября и оплатить его нужно вместе с льогтным периодом до 30 ноября.
stas_rst написав:Алексей77 29-го, бажано до 17, хоча ГЛ при розборі мого вльоту минулого місяця стверджувала, що до 22.00. Не вірте СЕПте до обіду або пімпою теж завчасно.
а мож 1/11/21 еще мона? тьипа СЭПнуть в обед
З власного досвіду не рекомендую. Минулого місяця провтикав до 22.40 в РД і попав на 10$ комісії , яку банк назвав овердрафтом. Писав про це 1-го жовтня. Зі слів ГЛ, в робочий день через пімпу проходить до 22.00. Не вірю і не рекомендую пробувати. Тим більш - до обіду першого робочого дня нового місяця. 10 баксів вчать не експерементувати
stas_rst написав:Алексей77 29-го, бажано до 17, хоча ГЛ при розборі мого вльоту минулого місяця стверджувала, що до 22.00. Не вірте СЕПте до обіду або пімпою теж завчасно.
а мож 1/11/21 еще мона? тьипа СЭПнуть в обед
З власного досвіду не рекомендую. Минулого місяця провтикав до 22.40 в РД і попав на 10$ комісії , яку банк назвав овердрафтом. Писав про це 1-го жовтня. Зі слів ГЛ, в робочий день через пімпу проходить до 22.00. Не вірю і не рекомендую пробувати. Тим більш - до обіду першого робочого дня нового місяця. 10 баксів вчать не експерементувати
Нее, так пан klug же вот вправил мне мозги, шо нуна таки для Б5 до последнего раб.дн. мес. гаситься. Я тож все вспомнил. До обеда 29го выведу КБ и остатки долга загашу