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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3759376037613762

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:36

  stas_rst написав:КБ для зменшення суми платежу ? Ви скільки його не виводили ? :) я вигрібаю регулярно, коли 30-40 грн. квпнуло. Трати роблю щодня, щодня за попередні і виводжу. Тому квартальні не горять. це ж не останній місяць кварталу.

Я вывожу 1..2 раза в неделю, но в конце мес обязательно, шобы не переноиить лимиты с мес на мес.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:14

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  stas_rst написав:КБ для зменшення суми платежу ? Ви скільки його не виводили ? :) я вигрібаю регулярно, коли 30-40 грн. квпнуло. Трати роблю щодня, щодня за попередні і виводжу. Тому квартальні не горять. це ж не останній місяць кварталу.

Я вывожу 1..2 раза в неделю, но в конце мес обязательно, шобы не переноиить лимиты с мес на мес.
Про перенос не подумав :) врахую. Якось обороти сумарні по усіх картках не перекривають максимуми КБ :(
stas_rst
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  #<1 ... 3759376037613762
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