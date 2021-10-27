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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 жов, 2021 21:36
stas_rst написав:
КБ для зменшення суми платежу ? Ви скільки його не виводили ?
я вигрібаю регулярно, коли 30-40 грн. квпнуло. Трати роблю щодня, щодня за попередні і виводжу. Тому квартальні не горять. це ж не останній місяць кварталу.
Я вывожу 1..2 раза в неделю, но в конце мес обязательно, шобы не переноиить лимиты с мес на мес.
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Amethyst
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Додано: Чет 28 жов, 2021 07:14
Amethyst написав: stas_rst написав:
КБ для зменшення суми платежу ? Ви скільки його не виводили ?
я вигрібаю регулярно, коли 30-40 грн. квпнуло. Трати роблю щодня, щодня за попередні і виводжу. Тому квартальні не горять. це ж не останній місяць кварталу.
Я вывожу 1..2 раза в неделю, но в конце мес обязательно, шобы не переноиить лимиты с мес на мес.
Про перенос не подумав
врахую. Якось обороти сумарні по усіх картках не перекривають максимуми КБ
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stas_rst
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