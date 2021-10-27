Я вывожу 1..2 раза в неделю, но в конце мес обязательно, шобы не переноиить лимиты с мес на мес.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 жов, 2021 21:36
Я вывожу 1..2 раза в неделю, но в конце мес обязательно, шобы не переноиить лимиты с мес на мес.
Додано: Чет 28 жов, 2021 07:14
Re: ТАСКОМБАНК
Про перенос не подумав врахую. Якось обороти сумарні по усіх картках не перекривають максимуми КБ
Додано: Чет 28 жов, 2021 12:14
Re: ТАСКОМБАНК
Зміни у тарифах «Weekend Card» від «ТАСКОМБАНК»
З 1 грудня зменшується ставка кешбеку за всіма операціями незалежно від дня тижня та способу оплати і становитиме 0.5% «чистими».
До 1 грудня діють наступні умови:
— у робочі дні — 1% на всі операції, як за власні та кредитні кошти;
— у вихідні дні — 3% на операції кредитними коштами, 1% за власні;
— операції у мережі Інтернет — 2%.
Крім того, з 15 грудня комісія за видачу готівки в Україні становитиме 1%, перекази на інші рахунки — 1.5% + 15₴.
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