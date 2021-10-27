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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3761376237633764>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:54

Капец Вике. Ушла эпоха.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:00

Re: ТАСКОМБАНК

Мне 1 ноября нужно будет оплатить за викенд очередные 365 грн. Они снимаются с дебетовой части (так было год назад). Если будет 0, то карта блокировалась.
Вопрос, могу ли я в ноябре погасить задолженность и закрыть карту не платя эти 365 гривен? Или потом всё равно их снимут при закрытии?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:02

  Vorlon написав:Закрываем дружно 30 ноября? По-моему смысл в карте за 365 гривен потерян :(

Добре хоч те, що повідомили зараз, а не в грудні бо в мене абонка 1го листопада мала б списатись.
Але вже не спишеться 8)

Press F
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:03

Amid
Если ожидаемый кэшбек в ноябре не превысит годовую плату, то я бы бежал закрывать прямо завтра наверное... :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:07

  Ferlakur написав:Там еще и

з 15 грудня 2021 року набувають чинності зміни до тарифів пакету послуг «Weekend card» в частині зняття готівкових коштів та переказу власних коштів за допомогою інших сервісів. З новими тарифами можна ознайомитися за посиланням.
https://tascombank.ua/files/Taryfy_za_p ... 2-2021.pdf

Тарифы не читал, но осуждаю.

Правильно робите.
4.7. Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів 1,5%+ 15 грн (без урахування комісії сервісу)

Здається це рекорд.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:11

  klug написав:
4.7. Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P) за рахунок власних коштів 1,5%+ 15 грн (без урахування комісії сервісу)

Здається це рекорд.

Навіть на Спорт/Ізю коміс(
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:12

  klug написав:Здається це рекорд.

Не, ну понятно с какой целью это сделано, рано или поздно этого следовало ожидать.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:27

Re: ТАСКОМБАНК

Я последнее время платил коммуналь с Вики ради кешбека. А что теперь посоветуете? Нью Кард опять переоформлять, чтобы опять кешбек был - как-то неохота, т.к. могут срезать буквально за пару месяцев
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:29

Re: ТАСКОМБАНК

А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:30

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:А что теперь посоветуете? Нью Кард опять переоформлять, чтобы опять кешбек был - как-то неохота, т.к. могут срезать буквально за пару месяцев

А пумб чи ізіпей не підходять?
chipmunk
 
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