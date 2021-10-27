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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3762376337643765>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:35

  Ferlakur написав:А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.

Віртуальні картки?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:40

  Ferlakur написав:А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.

открыть после 4.11 марсалу с обсидианом...на ту что дебетка и заводить
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:40

  Кочевник написав:
  Ferlakur написав:А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.

Віртуальні картки?

Б5 мона и 2ю открыть, чиста дебетную
А виртуальная Б5 есть?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:44

  Faceless написав:Я последнее время платил коммуналь с Вики ради кешбека. А что теперь посоветуете? Нью Кард опять переоформлять, чтобы опять кешбек был - как-то неохота, т.к. могут срезать буквально за пару месяцев

У ТуцКарты КБ открывается на +6мес. Открывайте.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:48

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.

открыть после 4.11 марсалу с обсидианом...на ту что дебетка и заводить

А де тут Тарифы по этим картам?
https://tascombank.ua/you/cards
Такое впечатление, шо тут шото обновлялось полгода назад :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:51

  Amethyst написав:
  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.

открыть после 4.11 марсалу с обсидианом...на ту что дебетка и заводить

А де тут Тарифы по этим картам?
https://tascombank.ua/you/cards
Такое впечатление, шо тут шото обновлялось полгода назад :(

А они были для зарплатников - https://tascombank.ua/you/cards/paket_p ... _kliientiv.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:56

  Ferlakur написав:А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.

Через Ощадний полоскати. Там же ніби відмінили відлежування, принаймні у тарифах його вже немає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:01

  Amethyst написав:А виртуальная Б5 есть?

Нет. Только Плативка.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:03

  klug написав:
  Ferlakur написав:А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.

Через Ощадний полоскати. Там же ніби відмінили відлежування, принаймні у тарифах його вже немає.

В смислі з нього на віртуальну гривневу Платівку?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:06

  Ferlakur написав:
  klug написав:
  Ferlakur написав:А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.

Через Ощадний полоскати. Там же ніби відмінили відлежування, принаймні у тарифах його вже немає.

В смислі з нього на віртуальну гривневу Платівку?

Так.
klug
 
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