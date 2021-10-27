ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:35
Ferlakur написав:
А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.
Віртуальні картки?
Кочевник
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:40
Ferlakur написав:
А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.
открыть после 4.11 марсалу с обсидианом...на ту что дебетка и заводить
Flamingo
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:40
Кочевник написав: Ferlakur написав:
А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.
Віртуальні картки?
Б5 мона и 2ю открыть, чиста дебетную
А виртуальная Б5 есть?
Amethyst
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:44
Faceless написав:
Я последнее время платил коммуналь с Вики ради кешбека. А что теперь посоветуете? Нью Кард опять переоформлять, чтобы опять кешбек был - как-то неохота, т.к. могут срезать буквально за пару месяцев
У ТуцКарты КБ открывается на +6мес. Открывайте.
Amethyst
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:48
Flamingo написав: Ferlakur написав:
А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.
открыть после 4.11 марсалу с обсидианом...на ту что дебетка и заводить
А де тут Тарифы по этим картам?
https://tascombank.ua/you/cards
Такое впечатление, шо тут шото обновлялось полгода назад
Amethyst
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:51
Amethyst написав: Flamingo написав: Ferlakur написав:
А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.
открыть после 4.11 марсалу с обсидианом...на ту что дебетка и заводить
А де тут Тарифы по этим картам?
https://tascombank.ua/you/cards
Такое впечатление, шо тут шото обновлялось полгода назад
А они были для зарплатников -
https://tascombank.ua/you/cards/paket_p ... _kliientiv
.
ingtrans
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:56
Ferlakur написав:
А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.
Через Ощадний полоскати. Там же ніби відмінили відлежування, принаймні у тарифах його вже немає.
klug
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:01
Amethyst написав:
А виртуальная Б5 есть?
Нет. Только Плативка.
Ferlakur
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:03
klug написав: Ferlakur написав:
А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.
Через Ощадний полоскати. Там же ніби відмінили відлежування, принаймні у тарифах його вже немає.
В смислі з нього на віртуальну гривневу Платівку?
Ferlakur
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:06
Ferlakur написав: klug написав: Ferlakur написав:
А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.
Через Ощадний полоскати. Там же ніби відмінили відлежування, принаймні у тарифах його вже немає.
В смислі з нього на віртуальну гривневу Платівку?
Так.
klug
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