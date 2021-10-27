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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:06
Re: ТАСКОМБАНК
Перенос кредитного лимита с одной кредитки на другую в данном банке практикуется?
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:10
так с 04/11/21 будут ВСЕМ доступны шоли?
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:12
Re: ТАСКОМБАНК
Так Вику закрывать надо, или достаточно загасить и не вносить абонку, и сама закроется?
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:13
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:16
Я прошу пардона - чутка ошибся - не с 4го а с 5го ноября - но да - будут доступны для открытия всем.
Вот же ж новость была неделю назад -
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