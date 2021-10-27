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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3763376437653766>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:06

Re: ТАСКОМБАНК

Перенос кредитного лимита с одной кредитки на другую в данном банке практикуется?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:10

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:
  Flamingo написав:открыть после 4.11 марсалу с обсидианом...на ту что дебетка и заводить

А де тут Тарифы по этим картам?
https://tascombank.ua/you/cards
Такое впечатление, шо тут шото обновлялось полгода назад :(

А они были для зарплатников - https://tascombank.ua/you/cards/paket_p ... _kliientiv.

так с 04/11/21 будут ВСЕМ доступны шоли?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:12

Re: ТАСКОМБАНК

Так Вику закрывать надо, или достаточно загасить и не вносить абонку, и сама закроется?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:13

  Kevin написав:Перенос кредитного лимита с одной кредитки на другую в данном банке практикуется?

Ні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:16

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:
  Amethyst написав:А де тут Тарифы по этим картам?
https://tascombank.ua/you/cards
Такое впечатление, шо тут шото обновлялось полгода назад :(

А они были для зарплатников - https://tascombank.ua/you/cards/paket_p ... _kliientiv.

так с 04/11/21 будут ВСЕМ доступны шоли?

Я прошу пардона - чутка ошибся - не с 4го а с 5го ноября - но да - будут доступны для открытия всем.
Вот же ж новость была неделю назад - https://tascombank.ua/news/shanovni-kli ... 001241ceb7
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:02

  Amid написав:Вопрос, могу ли я в ноябре погасить задолженность и закрыть карту не платя эти 365 гривен? Или потом всё равно их снимут при закрытии?


Мало вероятно. Раньше они предварительно откусывали абонку от суммы погашения.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:25

  Flamingo написав:Я прошу пардона - чутка ошибся - не с 4го а с 5го ноября - но да - будут доступны для открытия всем.
Вот же ж новость была неделю назад - https://tascombank.ua/news/shanovni-kli ... 001241ceb7

... еще раз еперчитал єту новость и ничо не нашел антирестного, и все эти вина и стекла для Платины, которая у Таси ничо не значит :mrgreen:
Вообщем Б5кт+Б5дт+Пудра+Вирта = нашевсьоо :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:50

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.
На Ощадный заводить можно
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:06

Невже я навіть у модератора у чорному списку...
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:23

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, абонка 365 грн по Вике снимается с кредитного лимита? Или только с дебетового счета?
Boundless
 
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