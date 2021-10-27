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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:06
Перенос кредитного лимита с одной кредитки на другую в данном банке практикуется?
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Kevin
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:10
так с 04/11/21 будут ВСЕМ доступны шоли?
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Amethyst
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:12
Так Вику закрывать надо, или достаточно загасить и не вносить абонку, и сама закроется?
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Ferlakur
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:13
Kevin написав:
Перенос кредитного лимита с одной кредитки на другую в данном банке практикуется?
Ні.
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klug
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:16
Amethyst написав:
так с 04/11/21 будут ВСЕМ доступны шоли?
Я прошу пардона - чутка ошибся - не с 4го а с 5го ноября - но да - будут доступны для открытия всем.
Вот же ж новость была неделю назад - https://tascombank.ua/news/shanovni-kli ... 001241ceb7
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Flamingo
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Додано: Чет 28 жов, 2021 16:02
Amid написав:
Вопрос, могу ли я в ноябре погасить задолженность и закрыть карту не платя эти 365 гривен? Или потом всё равно их снимут при закрытии?
Мало вероятно. Раньше они предварительно откусывали абонку от суммы погашения.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 16:50
Ferlakur написав:А как теперь валюту менять? Есть виртуальная Плативка долларовая, а гривну как завести без комиса? Есть Б5, но на ней лимит юзается.
На Ощадный заводить можно
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Faceless
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Додано: Чет 28 жов, 2021 17:06
Невже я навіть у модератора у чорному списку...
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klug
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Додано: Чет 28 жов, 2021 19:23
Подскажите, абонка 365 грн по Вике снимается с кредитного лимита? Или только с дебетового счета?
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Boundless
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