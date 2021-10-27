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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 19:24
klug написав:
Невже я навіть у модератора у чорному списку...
Точно ні. Яке питання?
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