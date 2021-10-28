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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3763376437653766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:24

  klug написав:Невже я навіть у модератора у чорному списку...

Точно ні. Яке питання?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:23

  Boundless написав:Подскажите, абонка 365 грн по Вике снимается с кредитного лимита? Или только с дебетового счета?

З дебетного.
KVV
 
Повідомлень: 996
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  #<1 ... 3763376437653766
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