Точно ні. Яке питання?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 19:24
Додано: Чет 28 жов, 2021 20:23
Додано: Чет 28 жов, 2021 22:29
У меня в т2ю карты других банков есть, а выбора для гашения кредитки этими картами нет.
У всех такая хрень?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:01
Да... что ж с утра такими плохими новостями встречают-то...
У меня Вика была без кредлимита, и уже 3 по 365 (с момента открытия) заплатил. И у меня день абонки - не в ноябре, а 1 апреля ((( Т.е. по сути, за полгода заплатил.
Я ее использовал исключительно для онлайн-валютообмена.
А теперь, я так понимаю, надо:
1) открывать дебетовую Б5 в гривне
2) заводить на нее
3) покупать.. а куда покупать? Открывать еще Б5 в долларах и евро, да?
4) затем валюту на Ощадный, с него на Плативку
5) и главное - а как теперь гривну с ТАСа забирать? Раньше тянул с Вики любой тянучкой другого банка, теперь альтернатив вроде нет. Да?
Грустно... Банк №2 по валютообмену (после Кредобанка) отпадает, похоже.
Или я что-то упустил и можно менять полностью бесплатно без Вики? Подскажите, плиз.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:06
Re: ТАСКОМБАНК
Як на дебетний рахунок вікі закинути гроші сьогодні? СЕП не підходить, бо не можу знайти документи на відкриття карти.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:18
Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:30
Искатель Б5 кредитна поповнюєте із запасом на можливу зміну курсу понад ліміт (за свої) - Платівка віртуальна ЮСД - каса (більше 50К у гривні еквівалент - через манагера). Фсьо.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:44
Ну, во-первых, Плативки у меня все есть обычные даже. Просто раньше были моменты, когда покупка валюты на Плативку была с 0,5% комиссии. Потом отменяли, потом опять вводили... Я пользовался Викой и не следил за этим. Сейчас можно прямо на Плативку без комиссии покупать, да?
И главный вопрос: я ж меняю в обе стороны (т.е. не только покупаю валюту, но и продаю периодически). Раньше гривну с Вики тянул без проблем. Вопрос: теперь остался ли еще вариант для выхода?
Ну и наконец. У меня кредитная Б5 с хорошим лимитом и обычно почти выбрана в ноль Ее пополнение чисто для валютообмена - нее... Это точно без меня. Мне проще в другом банке купить-продать будет.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:02
Re: ТАСКОМБАНК
Так.
Тоді робіть Б5 без кредиту. У мене теж така є. Віки немає, тому про "тягнути в дві сторони" не підкажу. Поповнюю Б5 СЕПом і купую на Платівку (пластик блоканули за простой, довелось робити віртуальну). Раніше купував на Б5 юсд і кидав на ощад, зараз прикрили видачу (це Ви в курсі).
Якщо в обидва боки обмін і Вам знімати не потрібно, то нехай лежать на ощадному, з виходом на Б5 ЮСД, якщо є, і тоді обмін у зворотному напрямку. А для виходу та ж платівка.
ПС. Потрібно розуміти, чи Ви продаєте куплене у ПОВах чи через онлайн в межах Тасі.
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