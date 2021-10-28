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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3763376437653766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:24

  klug написав:Невже я навіть у модератора у чорному списку...

Точно ні. Яке питання?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:23

  Boundless написав:Подскажите, абонка 365 грн по Вике снимается с кредитного лимита? Или только с дебетового счета?

З дебетного.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:29

У меня в т2ю карты других банков есть, а выбора для гашения кредитки этими картами нет.
У всех такая хрень?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:01

Да... что ж с утра такими плохими новостями встречают-то...
У меня Вика была без кредлимита, и уже 3 по 365 (с момента открытия) заплатил. И у меня день абонки - не в ноябре, а 1 апреля ((( Т.е. по сути, за полгода заплатил.
Я ее использовал исключительно для онлайн-валютообмена.

А теперь, я так понимаю, надо:
1) открывать дебетовую Б5 в гривне
2) заводить на нее
3) покупать.. а куда покупать? Открывать еще Б5 в долларах и евро, да?
4) затем валюту на Ощадный, с него на Плативку
5) и главное - а как теперь гривну с ТАСа забирать? Раньше тянул с Вики любой тянучкой другого банка, теперь альтернатив вроде нет. Да?
Грустно... Банк №2 по валютообмену (после Кредобанка) отпадает, похоже.

Или я что-то упустил и можно менять полностью бесплатно без Вики? Подскажите, плиз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:06

Re: ТАСКОМБАНК

Як на дебетний рахунок вікі закинути гроші сьогодні? СЕП не підходить, бо не можу знайти документи на відкриття карти.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:18

  Кочевник написав:Як на дебетний рахунок вікі закинути гроші сьогодні? СЕП не підходить, бо не можу знайти документи на відкриття карти.

В TAS2U видно же номер счета для пополнения. Лучше смотреть через веб-версию, там цифры побольше :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:30

Искатель Б5 кредитна поповнюєте із запасом на можливу зміну курсу понад ліміт (за свої) - Платівка віртуальна ЮСД - каса (більше 50К у гривні еквівалент - через манагера). Фсьо.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:44

  stas_rst написав:Искатель Б5 кредитна поповнюєте із запасом на можливу зміну курсу понад ліміт (за свої) - Платівка віртуальна ЮСД - каса (більше 50К у гривні еквівалент - через манагера). Фсьо.

Ну, во-первых, Плативки у меня все есть обычные даже. Просто раньше были моменты, когда покупка валюты на Плативку была с 0,5% комиссии. Потом отменяли, потом опять вводили... Я пользовался Викой и не следил за этим. Сейчас можно прямо на Плативку без комиссии покупать, да?

И главный вопрос: я ж меняю в обе стороны (т.е. не только покупаю валюту, но и продаю периодически). Раньше гривну с Вики тянул без проблем. Вопрос: теперь остался ли еще вариант для выхода?
Ну и наконец. У меня кредитная Б5 с хорошим лимитом и обычно почти выбрана в ноль :) Ее пополнение чисто для валютообмена - нее... Это точно без меня. Мне проще в другом банке купить-продать будет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:02

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Сейчас можно прямо на Плативку без комиссии покупать, да?
Так.
я ж меняю в обе стороны (т.е. не только покупаю валюту, но и продаю периодически)

Тоді робіть Б5 без кредиту. У мене теж така є. Віки немає, тому про "тягнути в дві сторони" не підкажу. Поповнюю Б5 СЕПом і купую на Платівку (пластик блоканули за простой, довелось робити віртуальну). Раніше купував на Б5 юсд і кидав на ощад, зараз прикрили видачу (це Ви в курсі).
Якщо в обидва боки обмін і Вам знімати не потрібно, то нехай лежать на ощадному, з виходом на Б5 ЮСД, якщо є, і тоді обмін у зворотному напрямку. А для виходу та ж платівка.
ПС. Потрібно розуміти, чи Ви продаєте куплене у ПОВах чи через онлайн в межах Тасі.
stas_rst
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