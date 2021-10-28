RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3764376537663767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:32

Re: ТАСКОМБАНК

Щось не можу увійти в ТАС2Ю. Що сталося?
Кочевник
 
Повідомлень: 2040
З нами з: 16.02.17
Подякував: 348 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:41

Re: ТАСКОМБАНК

Ще й по всіх 4-х дебетних рахунках Віки єври з'явилися...
Кочевник
 
Повідомлень: 2040
З нами з: 16.02.17
Подякував: 348 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:51

  Кочевник написав:Як на дебетний рахунок вікі закинути гроші сьогодні? СЕП не підходить, бо не можу знайти документи на відкриття карти.

В касі по паспорту касир бачить всі рахунки.
KVV
 
Повідомлень: 998
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:41

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, забыл уже как кешбек по вике начисляется - по оплате или проводке? Завтра-послезавтра можно пользоваться, чтобы кешбек на 1 ноября выплатили ?
Пы. Сы. Самки собак в этом тазике, все схему запороли :cry:
Stringer
 
Повідомлень: 11584
З нами з: 23.01.13
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:42

  Stringer написав:Коллеги, забыл уже как кешбек по вике начисляется - по оплате или проводке? Завтра-послезавтра можно пользоваться, чтобы кешбек на 1 ноября выплатили ?
Пы. Сы. Самки собак этот тазик, все схему запорол :cry:

Токошо выплатили КБ за оХтяБрь.
Такшо юзайте на всю катушку, все пойдет ноЯБрём
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 05.05.21
Подякував: 65 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:45

  Amethyst написав:
  Stringer написав:Коллеги, забыл уже как кешбек по вике начисляется - по оплате или проводке? Завтра-послезавтра можно пользоваться, чтобы кешбек на 1 ноября выплатили ?
Пы. Сы. Самки собак этот тазик, все схему запорол :cry:

Токошо выплатили КБ за оХтяБрь.
Такшо юзайте на всю катушку, все пойдет ноЯБрём

:cry: Не могу. Абонка 12 ноября
Stringer
 
Повідомлень: 11584
З нами з: 23.01.13
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3764376537663767
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stringer і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.