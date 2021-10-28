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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:32
Щось не можу увійти в ТАС2Ю. Що сталося?
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Кочевник
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:41
Ще й по всіх 4-х дебетних рахунках Віки єври з'явилися...
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Кочевник
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:51
Кочевник написав:
Як на дебетний рахунок вікі закинути гроші сьогодні? СЕП не підходить, бо не можу знайти документи на відкриття карти.
В касі по паспорту касир бачить всі рахунки.
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KVV
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:41
Коллеги, забыл уже как кешбек по вике начисляется - по оплате или проводке? Завтра-послезавтра можно пользоваться, чтобы кешбек на 1 ноября выплатили ?
Пы. Сы. Самки собак в этом тазике, все схему запороли
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:42
Stringer написав:
Коллеги, забыл уже как кешбек по вике начисляется - по оплате или проводке? Завтра-послезавтра можно пользоваться, чтобы кешбек на 1 ноября выплатили ?
Пы. Сы. Самки собак этот тазик, все схему запорол
Токошо выплатили КБ за оХтяБрь.
Такшо юзайте на всю катушку, все пойдет ноЯБрём
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Amethyst
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:45
Amethyst написав: Stringer написав:
Коллеги, забыл уже как кешбек по вике начисляется - по оплате или проводке? Завтра-послезавтра можно пользоваться, чтобы кешбек на 1 ноября выплатили ?
Пы. Сы. Самки собак этот тазик, все схему запорол
Токошо выплатили КБ за оХтяБрь.
Такшо юзайте на всю катушку, все пойдет ноЯБрём
Не могу. Абонка 12 ноября
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Stringer
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