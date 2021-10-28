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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:15
Flamingo
Если абонку 1 ноября не снимут, то карту заблокируют. Имеет смысл сегодня гасить в 0, пока не залочили или, заблокированную в ноябре карту тоже можно на 2909 пополнить СЭПом, а потом не спеша закрывать?
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Amid
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:16
Flamingo написав:
Не могут а 100% выставят. Уже пару лет как Тася слизывает абонку в первый рабочий день "месяца абонки" не зависимо от даты заключения договора. Так что уже на вечер сегодня желательно чтобы не было никаких своих денег на дебетовой части Виики
Не факт.
Специально посмотрел - у меня списали 14-го числа
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mustbe
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:18
mustbe написав: Flamingo написав:
Не могут а 100% выставят. Уже пару лет как Тася слизывает абонку в первый рабочий день "месяца абонки" не зависимо от даты заключения договора. Так что уже на вечер сегодня желательно чтобы не было никаких своих денег на дебетовой части Виики
Не факт.
Специально посмотрел - у меня списали 14-го числа
А деньги с 1 по 14 свои были? У меня третий год подряд 1 октября слизывает как штык. При этом РД - 5е
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Flamingo
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:20
Amethyst написав:
Так шоо, все хто в ЧорнПЯтн получил Виикусю гасимся до 25го и карту ф топку.
Мир праху её
А 26го все дружно в отд-я, з̶а̶к̶а̶з̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶з̶а̶у̶п̶о̶к̶о̶й̶н̶у̶ю закрывать картсчет, проверять шобы абонку отменили
А я, пожалуй, оставлю.
Да, 0.5% - это, конечно, чуток унизительно.
Но при желании - годовая абонка отбивается меньше чем за месяц.
А работать с тазиком без вики - как-то совсем не камильфо.
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mustbe
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:20
Amid написав:Flamingo
Если абонку 1 ноября не снимут, то карту заблокируют. Имеет смысл сегодня гасить в 0, пока не залочили или, заблокированную в ноябре карту тоже можно на 2909 пополнить СЭПом, а потом не спеша закрывать?
Мне ни разу ее еще не лочили - поэтому практического опыта не имею. Но по идее лочить до вашей даты заключения договора не должны. Вы эе абонкой оплачиваете 365 дней обслуживания карты. То есть если у Вас карта к примеру открыта 15 ноября и в прошлом году абонка оплачена то до 15 ноября карта д.б. активна. Но повторюсьь практики в этом вопросе не имею - чисто теоретизирую
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Flamingo
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:22
Flamingo написав:
А деньги с 1 по 14 свои были? У меня третий год подряд 1 октября слизывает как штык. При этом РД - 5е
Не, не было денег.
Как только приехали 14-го - так и списали
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mustbe
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:24
Amethyst написав: Flamingo написав: Amethyst написав:
Абонку вам могут и 1..2 ноября выставить, на дебетный счет.
Наблюдайте
Не могут а 100% выставят. Уже пару лет как Тася слизывает абонку в первый рабочий день "месяца абонки" не зависимо от даты заключения договора. Так что уже на вечер сегодня желательно чтобы не было никаких своих денег на дебетовой части Виики
Так шоо, все хто в ЧорнПЯтн получил Виикусю гасимся до 25го и карту ф топку.
Мир праху её
А 26го все дружно в отд-я, з̶а̶к̶а̶з̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶з̶а̶у̶п̶о̶к̶о̶й̶н̶у̶ю закрывать картсчет, проверять шобы абонку отменили
АСТАНАВИТЕСЬ!!! за ноябрь же иСЧо ж можно 500,71 забрать. А если вы 25 ЩОт закроете то где же тада будут ваши 500,71? Неее я гружу Виику в ноябре по полной
. А там будем посмотреть
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Flamingo
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:28
Flamingo
Я в ноябре открывал. В моём случае чтобы забрать 500 необходимо заплатить 365 - овчинка выделки не стоит. Так что на всякий случай всё же погашусь в 0 и на следующей неделе закрою
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:05
Так может кто-то пояснить, Вику надо закрывать, или просто не внести абонку и она сама со временем закроется?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:49
Обов'язково закривати, якщо немає можливості зараз - не рухати кошти по ній, але потім все одно закрити.
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