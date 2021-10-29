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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3766376737683769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:22

Re: ТАКСКОМБАНК

Кто такая Вика?
Investor_K
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Повідомлень: 6969
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 610 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:55

Re: ТАСКОМБАНК

Investor_K написав:Кто такая Вика?
Менеджерка кредитних продуктів у відділені таса на борщазі
Boundless
 
Повідомлень: 1970
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:23

  Investor_K написав:Кто такая Вика?

вона - крайні два дні - інь і янь гілки Тасі :)
До боли, до крика, поздравляет тебя. И на каждой открытке. Я с любовью пишу. С Днём Рождения, Вика (с)
stas_rst
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Повідомлень: 1815
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:26

Жесть. Только забрал новую Вику и подписал кучу бумаг для обновления персональных данных. Лучше бы закрыл ее.
Vint
 
Повідомлень: 1352
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Подякував: 27 раз.
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