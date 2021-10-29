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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:22
Re: ТАКСКОМБАНК
Кто такая Вика?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:55
Re: ТАСКОМБАНК
Менеджерка кредитних продуктів у відділені таса на борщазі
Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:23
Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:26
Жесть. Только забрал новую Вику и подписал кучу бумаг для обновления персональных данных. Лучше бы закрыл ее.
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