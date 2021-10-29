|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:22
Кто такая Вика?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6969
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:55
Investor_K написав:Кто такая Вика?
Менеджерка кредитних продуктів у відділені таса на борщазі
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1970
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:23
Investor_K написав:
Кто такая Вика?
вона - крайні два дні - інь і янь гілки Тасі До боли, до крика, поздравляет тебя. И на каждой открытке. Я с любовью пишу. С Днём Рождения, Вика (с)
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1815
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 727 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:26
Жесть. Только забрал новую Вику и подписал кучу бумаг для обновления персональных данных. Лучше бы закрыл ее.
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1353
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:43
Vint написав:
Жесть. Только забрал новую Вику и подписал кучу бумаг для обновления персональных данных. Лучше бы закрыл ее.
Ну, це просто технічна накладка. Гірше було б, якби саме абонку списали.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6262
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 00:26
klug написав: Vint написав:
Жесть. Только забрал новую Вику и подписал кучу бумаг для обновления персональных данных. Лучше бы закрыл ее.
Ну, це просто технічна накладка. Гірше було б, якби саме абонку списали.
Абонку списали в сентябре. Как бы без нее сделали новую карту?)
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1353
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|