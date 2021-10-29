А вот тут самое главное я пропустил….прошу прощения….а можно ссылочку на новые условия по Weekend?
Update:да, есть в новостях от 28.10, печально, с такими условиями она уже не интересна, буду закрывать, жаль, классная карта была….
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:32
А вот тут самое главное я пропустил….прошу прощения….а можно ссылочку на новые условия по Weekend?
Update:да, есть в новостях от 28.10, печально, с такими условиями она уже не интересна, буду закрывать, жаль, классная карта была….
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