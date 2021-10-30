А вот тут самое главное я пропустил….прошу прощения….а можно ссылочку на новые условия по Weekend?
Update:да, есть в новостях от 28.10, печально, с такими условиями она уже не интересна, буду закрывать, жаль, классная карта была….
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:32
А вот тут самое главное я пропустил….прошу прощения….а можно ссылочку на новые условия по Weekend?
Update:да, есть в новостях от 28.10, печально, с такими условиями она уже не интересна, буду закрывать, жаль, классная карта была….
Додано: Суб 30 жов, 2021 21:42
А подскажите, сейчас, по текущим тарифам снять свои деньги с дебетовой вики с банкомата Таса еще можно без комиссии?
Додано: Суб 30 жов, 2021 22:50
Re: ТАСКОМБАНК
где взять эти реквизиты?
Зараз переглядають цей форум: Adast і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|