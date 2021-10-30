А вот тут самое главное я пропустил….прошу прощения….а можно ссылочку на новые условия по Weekend?
Update:да, есть в новостях от 28.10, печально, с такими условиями она уже не интересна, буду закрывать, жаль, классная карта была….
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Додано: Суб 30 жов, 2021 19:32
А вот тут самое главное я пропустил….прошу прощения….а можно ссылочку на новые условия по Weekend?
Update:да, есть в новостях от 28.10, печально, с такими условиями она уже не интересна, буду закрывать, жаль, классная карта была….
Додано: Суб 30 жов, 2021 21:42
А подскажите, сейчас, по текущим тарифам снять свои деньги с дебетовой вики с банкомата Таса еще можно без комиссии?
Додано: Суб 30 жов, 2021 22:50
Re: ТАСКОМБАНК
где взять эти реквизиты?
Додано: Нед 31 жов, 2021 02:02
Поки ще можна, але простіше потягнути, щоб нікуди не бігати.
Гаряча лінія диктує телефоном. Більше заборгованості не кидайте, бо буде багато питань де решта і як повернути.
Додано: Нед 31 жов, 2021 09:33
Re: ТАСКОМБАНК
Дякую. Більше буде на дебетовому рахунку, в понеділок туди кєшбек упаде... (
Додано: Нед 31 жов, 2021 09:51
Re: ТАСКОМБАНК
Не могу разобраться, как с дебетовой Вики перевести свои деньги на другой банк без комиссии? При попытке перевода в тас2ю рисует комиссию. Если потянуть сенсом или мониным приложением - будет без комиссии? Или как?
Додано: Нед 31 жов, 2021 09:53
Додано: Нед 31 жов, 2021 09:56
Re: ТАСКОМБАНК
Если есть свои и тянуть, то свои в первую очередь спишут?
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