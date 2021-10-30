|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:32
antey718 написав: AlexSV написав:
У меня карта заканчивается 11/21, уточнил в КЦ, ее можно будет перевыпустить, так что Вика ещё жива)
Так по ней с декабря кешбек будет 0,5%, оно вам надо?
А вот тут самое главное я пропустил….прошу прощения….а можно ссылочку на новые условия по Weekend?
Update:да, есть в новостях от 28.10, печально, с такими условиями она уже не интересна, буду закрывать, жаль, классная карта была….
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1297
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 21:42
А подскажите, сейчас, по текущим тарифам снять свои деньги с дебетовой вики с банкомата Таса еще можно без комиссии?
-
Stargazer212
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 жов, 2021 22:50
Amid написав: карту тоже можно на 2909 пополнить СЭПом
где взять эти реквизиты?
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3664
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 31 жов, 2021 02:02
Stargazer212 написав:
А подскажите, сейчас, по текущим тарифам снять свои деньги с дебетовой вики с банкомата Таса еще можно без комиссии?
Поки ще можна, але простіше потягнути, щоб нікуди не бігати.
2XL написав:
Amid написав: карту тоже можно на 2909 пополнить СЭПом
где взять эти реквизиты?
Гаряча лінія диктує телефоном. Більше заборгованості не кидайте, бо буде багато питань де решта і як повернути.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6263
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 жов, 2021 09:33
klug написав:Гаряча лінія диктує телефоном. Більше заборгованості не кидайте, бо буде багато питань де решта і як повернути.
Дякую. Більше буде на дебетовому рахунку, в понеділок туди кєшбек упаде... (
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3664
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 31 жов, 2021 09:51
Не могу разобраться, как с дебетовой Вики перевести свои деньги на другой банк без комиссии? При попытке перевода в тас2ю рисует комиссию. Если потянуть сенсом или мониным приложением - будет без комиссии? Или как?
-
Stargazer212
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 жов, 2021 09:53
Stargazer212 написав:
Не могу разобраться, как с дебетовой Вики перевести свои деньги на другой банк без комиссии? При попытке перевода в тас2ю рисует комиссию. Если потянуть сенсом или мониным приложением - будет без комиссии? Или как?
Да, тянуть с вики - без комиса
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5992
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 31 жов, 2021 09:56
mustbe написав: Stargazer212 написав:
Не могу разобраться, как с дебетовой Вики перевести свои деньги на другой банк без комиссии? При попытке перевода в тас2ю рисует комиссию. Если потянуть сенсом или мониным приложением - будет без комиссии? Или как?
Да, тянуть с вики - без комиса
Если есть свои и тянуть, то свои в первую очередь спишут?
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3664
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 31 жов, 2021 11:24
2XL написав:
Більше буде на дебетовому рахунку, в понеділок туди кєшбек упаде... (
Кешбек туди впав ще в п'ятницю.
2XL написав:
Если есть свои и тянуть, то свои в первую очередь спишут?
На дебетному рахунку тільки ж свої.
Їх і спишуть без усілякої черги.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1001
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|