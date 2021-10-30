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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3767376837693770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:32

  antey718 написав:
  AlexSV написав:У меня карта заканчивается 11/21, уточнил в КЦ, ее можно будет перевыпустить, так что Вика ещё жива)

Так по ней с декабря кешбек будет 0,5%, оно вам надо?

А вот тут самое главное я пропустил….прошу прощения….а можно ссылочку на новые условия по Weekend?
Update:да, есть в новостях от 28.10, печально, с такими условиями она уже не интересна, буду закрывать, жаль, классная карта была….
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 21:42

А подскажите, сейчас, по текущим тарифам снять свои деньги с дебетовой вики с банкомата Таса еще можно без комиссии?
Stargazer212
 
Повідомлень: 120
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:50

Re: ТАСКОМБАНК

Amid написав: карту тоже можно на 2909 пополнить СЭПом
где взять эти реквизиты?
2XL
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Повідомлень: 3664
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 02:02

  Stargazer212 написав:А подскажите, сейчас, по текущим тарифам снять свои деньги с дебетовой вики с банкомата Таса еще можно без комиссии?

Поки ще можна, але простіше потягнути, щоб нікуди не бігати.

  2XL написав:
Amid написав: карту тоже можно на 2909 пополнить СЭПом
где взять эти реквизиты?

Гаряча лінія диктує телефоном. Більше заборгованості не кидайте, бо буде багато питань де решта і як повернути.
klug
 
Повідомлень: 6263
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:33

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:Гаряча лінія диктує телефоном. Більше заборгованості не кидайте, бо буде багато питань де решта і як повернути.
Дякую. Більше буде на дебетовому рахунку, в понеділок туди кєшбек упаде... (
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:51

Re: ТАСКОМБАНК

Не могу разобраться, как с дебетовой Вики перевести свои деньги на другой банк без комиссии? При попытке перевода в тас2ю рисует комиссию. Если потянуть сенсом или мониным приложением - будет без комиссии? Или как?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:53

  Stargazer212 написав:Не могу разобраться, как с дебетовой Вики перевести свои деньги на другой банк без комиссии? При попытке перевода в тас2ю рисует комиссию. Если потянуть сенсом или мониным приложением - будет без комиссии? Или как?

Да, тянуть с вики - без комиса
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:56

Re: ТАСКОМБАНК

mustbe написав:
  Stargazer212 написав:Не могу разобраться, как с дебетовой Вики перевести свои деньги на другой банк без комиссии? При попытке перевода в тас2ю рисует комиссию. Если потянуть сенсом или мониным приложением - будет без комиссии? Или как?

Да, тянуть с вики - без комиса
Если есть свои и тянуть, то свои в первую очередь спишут?
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:24

  2XL написав:Більше буде на дебетовому рахунку, в понеділок туди кєшбек упаде... (

Кешбек туди впав ще в п'ятницю.

  2XL написав:Если есть свои и тянуть, то свои в первую очередь спишут?

На дебетному рахунку тільки ж свої.
Їх і спишуть без усілякої черги.
KVV
 
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  #<1 ... 3767376837693770
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