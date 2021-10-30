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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 жов, 2021 15:58
Stringer написав:
Не понимаю, зачем платить 365 грн за карту, у которой такие же тарифы и условия как у бесплатной б5 без лимита?
Нет.
Условия и тарифы - очень разные
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