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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3768376937703771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:58

  Stringer написав:Не понимаю, зачем платить 365 грн за карту, у которой такие же тарифы и условия как у бесплатной б5 без лимита?

Нет.
Условия и тарифы - очень разные
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:25

  mustbe написав:
  Stringer написав:Не понимаю, зачем платить 365 грн за карту, у которой такие же тарифы и условия как у бесплатной б5 без лимита?

Нет.
Условия и тарифы - очень разные

А какие условия вики для вас важны?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:45

  Stringer написав:
  mustbe написав:
  Stringer написав:Не понимаю, зачем платить 365 грн за карту, у которой такие же тарифы и условия как у бесплатной б5 без лимита?

Нет.
Условия и тарифы - очень разные

А какие условия вики для вас важны?

Ну очевидно же что платить виикой то что не окэшбечивается б5 ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:45

Не банк, а шахрайська структура

Для початку хочу сказати, що із жодним банком у мене немає проблем, при користуванні кредиткою. І тільки Таскомбанк вражає своєю хитрож#пістю, яка попахує шахрайством.
Банк нараховує відсотки за користування кредитними коштами, хоча картка знаходиться в пільговому періоді (і всі витрати входять у пільговий період). Жовтень місяць ще не закінчився, а банк вже 30 числа нарахував і списав відсотки по кредитці (великий привіт заявленому пільговому періоду в 62 дні), незважаючи на те, що залишок суми витрат за попередній місяць вересень був повністю внесений 29 числа до 18:00 (тобто в робочий день і в робочий час). Внесені кошти одразу з’явилися на рахунку, про що я отримав push-повідомлення з додатку для смартфонів TAS2U (додаток даного банку), і зайшовши в додаток переконався про зарахування коштів — вся необхідна сума коштів, щоб залишатися у пільговому періоді була внесена.
Незважаючи на все це наступного дня банк нараховує і списує вище згадані відсотки.
В контактному центрі Таскомбанку оператор склала звернення щодо даної ситуації, сказала, що сталася технічна помилка, що відсотки нарахувалися помилково, що картка не могла вийти з пільгового періоду, так як вся необхідна сума була внесена у повному обсязі і вчасно.
За декілька годин дзвінок з банку. Працівник банку повідомляє, що операція з останнього поповнення картки не провелася банком, а проведуть вони її тільки за декілька днів… ну звісно, так же вигідніше, так же можна нарахувати відсотки. При всьому цьому гроші знаходяться вже на рахунку і як я вже сказав, надійшли одразу. Якщо це не шахрайство, то що тоді?
Якщо банк не поверне кошти, які списав, буду подавати скаргу до НБУ.
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:50

Webracer много букв, но не написано главного. Как вы гасились? Использовали сэп, кнопку в тас2ю "погасить кредит" или же сторонние р2р сервисы. Знакомы ли вы с регламентом зачисления на счет разных видов платежей? Есть ли у вас кроме привата еще какие нибудь кредитки, нн тооько нормальных банков?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:54

Re: ТАСКОМБАНК

  Webracer написав:був повністю внесений 29 числа до 18:00

осталось указать КАКИМ каналом вносились гроши
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:20

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Использовали сэп, кнопку в тас2ю "погасить кредит" или же сторонние р2р сервисы.

Судя по сообщению ("внесені кошти одразу з’явилися" и "зайшовши в додаток "), СЭП и кнопка, скорее всего, отпадают.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:34

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Использовали сэп, кнопку в тас2ю "погасить кредит" или же сторонние р2р сервисы.

Судя по сообщению ("внесені кошти одразу з’явилися" и "зайшовши в додаток "), СЭП и кнопка, скорее всего, отпадают.

По кнопке у меня тоже сразу появляются.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:03

  velvet написав:
  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Использовали сэп, кнопку в тас2ю "погасить кредит" или же сторонние р2р сервисы.

Судя по сообщению ("внесені кошти одразу з’явилися" и "зайшовши в додаток"), СЭП и кнопка, скорее всего, отпадают.

По кнопке у меня тоже сразу появляются.

Суть в том, что фраза "зайшовши в додаток" подразумевает, что автор зашел в приложение потом, после перевода, то есть делал перевод не в приложении.
ingtrans
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