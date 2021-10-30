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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 жов, 2021 15:58
Додано: Нед 31 жов, 2021 16:25
Додано: Нед 31 жов, 2021 17:45
Додано: Нед 31 жов, 2021 17:45
Не банк, а шахрайська структура
Для початку хочу сказати, що із жодним банком у мене немає проблем, при користуванні кредиткою. І тільки Таскомбанк вражає своєю хитрож#пістю, яка попахує шахрайством.
Банк нараховує відсотки за користування кредитними коштами, хоча картка знаходиться в пільговому періоді (і всі витрати входять у пільговий період). Жовтень місяць ще не закінчився, а банк вже 30 числа нарахував і списав відсотки по кредитці (великий привіт заявленому пільговому періоду в 62 дні), незважаючи на те, що залишок суми витрат за попередній місяць вересень був повністю внесений 29 числа до 18:00 (тобто в робочий день і в робочий час). Внесені кошти одразу з’явилися на рахунку, про що я отримав push-повідомлення з додатку для смартфонів TAS2U (додаток даного банку), і зайшовши в додаток переконався про зарахування коштів — вся необхідна сума коштів, щоб залишатися у пільговому періоді була внесена.
Незважаючи на все це наступного дня банк нараховує і списує вище згадані відсотки.
В контактному центрі Таскомбанку оператор склала звернення щодо даної ситуації, сказала, що сталася технічна помилка, що відсотки нарахувалися помилково, що картка не могла вийти з пільгового періоду, так як вся необхідна сума була внесена у повному обсязі і вчасно.
За декілька годин дзвінок з банку. Працівник банку повідомляє, що операція з останнього поповнення картки не провелася банком, а проведуть вони її тільки за декілька днів… ну звісно, так же вигідніше, так же можна нарахувати відсотки. При всьому цьому гроші знаходяться вже на рахунку і як я вже сказав, надійшли одразу. Якщо це не шахрайство, то що тоді?
Якщо банк не поверне кошти, які списав, буду подавати скаргу до НБУ.
Додано: Нед 31 жов, 2021 17:50
Webracer много букв, но не написано главного. Как вы гасились? Использовали сэп, кнопку в тас2ю "погасить кредит" или же сторонние р2р сервисы. Знакомы ли вы с регламентом зачисления на счет разных видов платежей? Есть ли у вас кроме привата еще какие нибудь кредитки, нн тооько нормальных банков?
Додано: Нед 31 жов, 2021 17:54
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 31 жов, 2021 18:20
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 31 жов, 2021 18:34
Додано: Нед 31 жов, 2021 19:03
Суть в том, что фраза "зайшовши в додаток" подразумевает, что автор зашел в приложение потом, после перевода, то есть делал перевод не в приложении.
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