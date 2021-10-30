Додано: Нед 31 жов, 2021 17:45

Для початку хочу сказати, що із жодним банком у мене немає проблем, при користуванні кредиткою. І тільки Таскомбанк вражає своєю хитрож#пістю, яка попахує шахрайством.

Банк нараховує відсотки за користування кредитними коштами, хоча картка знаходиться в пільговому періоді (і всі витрати входять у пільговий період). Жовтень місяць ще не закінчився, а банк вже 30 числа нарахував і списав відсотки по кредитці (великий привіт заявленому пільговому періоду в 62 дні), незважаючи на те, що залишок суми витрат за попередній місяць вересень був повністю внесений 29 числа до 18:00 (тобто в робочий день і в робочий час). Внесені кошти одразу з’явилися на рахунку, про що я отримав push-повідомлення з додатку для смартфонів TAS2U (додаток даного банку), і зайшовши в додаток переконався про зарахування коштів — вся необхідна сума коштів, щоб залишатися у пільговому періоді була внесена.

Незважаючи на все це наступного дня банк нараховує і списує вище згадані відсотки.

В контактному центрі Таскомбанку оператор склала звернення щодо даної ситуації, сказала, що сталася технічна помилка, що відсотки нарахувалися помилково, що картка не могла вийти з пільгового періоду, так як вся необхідна сума була внесена у повному обсязі і вчасно.

За декілька годин дзвінок з банку. Працівник банку повідомляє, що операція з останнього поповнення картки не провелася банком, а проведуть вони її тільки за декілька днів… ну звісно, так же вигідніше, так же можна нарахувати відсотки. При всьому цьому гроші знаходяться вже на рахунку і як я вже сказав, надійшли одразу. Якщо це не шахрайство, то що тоді?

Якщо банк не поверне кошти, які списав, буду подавати скаргу до НБУ.