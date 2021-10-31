Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3769377037713772 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 222 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 55 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 63 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 222 Додано: Пон 01 лис, 2021 00:58 Webracer написав: що залишок суми витрат за попередній місяць вересень був повністю внесений 29 числа до 18:00 (тобто в робочий день і в робочий час). що залишок суми витрат за попередній місяць вересень був повністю внесений 29 числа(тобто в робочий день і в робочий час).

7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, припадає на неробочий день Банка, Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за київським часом робочого дня Банку, наступного за днем, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу. У випадку якщо день, який призначений

для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, як це вказано в положеннях цих

Правил, припадає на день, якого немає в календарному місяці, Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу до 16.00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, в якому повинно було відбутися погашення. У випадку порушення Клієнтом умов цього пункту, Клієнт є таким, що прострочив виконання своїх зобов’язань щодо сплати Обов’язкового мінімального Платежу, який включає суму Обов’язкового рівного платежу (за його наявності), а несплачена сума Обов’язкового мінімального платежу є простроченою заборгованістю Клієнта в наступний робочий день Банку, що йде за днем призначеним для сплати Обов’язкового мінімального платежу, що визначається згідно з умовами цього пункту.

7.1.19. У разі порушення Клієнтом строків сплати ОМП, Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції в розмірі, в строки та порядку, які визначені цими Правилами, Договором та Тарифами, а також вчиняти дії, визначені в положеннях цих Правил.

https://tascombank.ua/files/Typova_form ... 0.2021.pdf

Хоч Ви й не вказали точний час "погашення", але вже те, що Ви посилаєтеся на кінець робочого дня, як на граничний час погашення, говорить про те, що Ви не ознайомилися з умовами продукту, а тепер намагаєтеся перекинути відповідальність на банк.



Крім того, як вже вище зазначили, Ви не вказали, як саме були внесені кошти, але з Вашого опису та відповіді банку стає очевидним, що: а) Ви не розумієте різницю між "кошти були зараховані на рахунок" та "доступні для авторизації за карткою"; б) Ви не ознайомилися з регламентом фактичного зарахування коштів на рахунок.



Ми тут усі вчимося, декотрі щомісяця задають те саме запитання у всіх банківських гілках: "як гасити заборгованість за продуктом х?" І завжди знайдеться той, хто відповість на це питання. Але тим, хто не хоче вчитися на чужому досвіді, доводиться платити за науку з власної кишені.



Приватбанк, монобанк, А-Банк, Банк власний рахунок - безпечні банки для тих клієнтів, які не хочуть розбиратися в умовах продуктів. З рештою таким клієнтам краще не мати справ взагалі. Хоч Ви й не вказали точний час "погашення", але вже те, що Ви посилаєтеся на кінець робочого дня, як на граничний час погашення, говорить про те, що Ви не ознайомилися з умовами продукту, а тепер намагаєтеся перекинути відповідальність на банк.Крім того, як вже вище зазначили, Ви не вказали, як саме були внесені кошти, але з Вашого опису та відповіді банку стає очевидним, що: а) Ви не розумієте різницю між "кошти були зараховані на рахунок" та "доступні для авторизації за карткою"; б) Ви не ознайомилися зфактичного зарахування коштів на рахунок.Ми тут усі вчимося, декотрі щомісяця задають те саме запитання у всіх банківських гілках: "як гасити заборгованість за продуктом х?" І завжди знайдеться той, хто відповість на це питання. Але тим, хто не хоче вчитися на чужому досвіді, доводиться платити за науку з власної кишені.Приватбанк, монобанк, А-Банк, Банк власний рахунок - безпечні банки для тих клієнтів, які не хочуть розбиратися в умовах продуктів. З рештою таким клієнтам краще не мати справ взагалі. klug Повідомлень: 6264 З нами з: 18.08.14 Подякував: 276 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 08:32 Выпустил только что Пудру, сняли 200 гривен. Уже видна в приложении со сроком 11/25 Vorlon Повідомлень: 9822 З нами з: 14.06.13 Подякував: 468 раз. Подякували: 1056 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 09:50 Flamingo написав: Stringer написав: mustbe написав: Нет.

Условия и тарифы - очень разные Нет.Условия и тарифы - очень разные

А какие условия вики для вас важны? А какие условия вики для вас важны?

Ну очевидно же что платить виикой то что не окэшбечивается б5 Ну очевидно же что платить виикой то что не окэшбечивается б5

Ну так вот же это и интересно - что там такое за 0,5 % кешбека, из за чего стоит платить 365 грн? Может я что то важное упустил Ну так вот же это и интересно - что там такое за 0,5 % кешбека, из за чего стоит платить 365 грн? Может я что то важное упустил Stringer Повідомлень: 11590 З нами з: 23.01.13 Подякував: 338 раз. Подякували: 1625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3769377037713772 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням solomia,

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: ingtrans Stringer і 4 гостейМодератори: Ірина_