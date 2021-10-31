Додано: Пон 01 лис, 2021 00:58

Webracer написав: що залишок суми витрат за попередній місяць вересень був повністю внесений 29 числа до 18:00 (тобто в робочий день і в робочий час). що залишок суми витрат за попередній місяць вересень був повністю внесений 29 числа(тобто в робочий день і в робочий час).

7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, припадає на неробочий день Банка, Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за київським часом робочого дня Банку, наступного за днем, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу. У випадку якщо день, який призначений

для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, як це вказано в положеннях цих

Правил, припадає на день, якого немає в календарному місяці, Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу до 16.00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, в якому повинно було відбутися погашення. У випадку порушення Клієнтом умов цього пункту, Клієнт є таким, що прострочив виконання своїх зобов’язань щодо сплати Обов’язкового мінімального Платежу, який включає суму Обов’язкового рівного платежу (за його наявності), а несплачена сума Обов’язкового мінімального платежу є простроченою заборгованістю Клієнта в наступний робочий день Банку, що йде за днем призначеним для сплати Обов’язкового мінімального платежу, що визначається згідно з умовами цього пункту.

7.1.19. У разі порушення Клієнтом строків сплати ОМП, Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції в розмірі, в строки та порядку, які визначені цими Правилами, Договором та Тарифами, а також вчиняти дії, визначені в положеннях цих Правил.

Хоч Ви й не вказали точний час "погашення", але вже те, що Ви посилаєтеся на кінець робочого дня, як на граничний час погашення, говорить про те, що Ви не ознайомилися з умовами продукту, а тепер намагаєтеся перекинути відповідальність на банк.Крім того, як вже вище зазначили, Ви не вказали, як саме були внесені кошти, але з Вашого опису та відповіді банку стає очевидним, що: а) Ви не розумієте різницю між "кошти були зараховані на рахунок" та "доступні для авторизації за карткою"; б) Ви не ознайомилися зфактичного зарахування коштів на рахунок.Ми тут усі вчимося, декотрі щомісяця задають те саме запитання у всіх банківських гілках: "як гасити заборгованість за продуктом х?" І завжди знайдеться той, хто відповість на це питання. Але тим, хто не хоче вчитися на чужому досвіді, доводиться платити за науку з власної кишені.Приватбанк, монобанк, А-Банк, Банк власний рахунок - безпечні банки для тих клієнтів, які не хочуть розбиратися в умовах продуктів. З рештою таким клієнтам краще не мати справ взагалі.