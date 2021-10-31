Это называется "с карты на карту" оно же "P2P". У ТАСа проведутся в районе ближайших 16:00.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 13:17
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:19
Эт "р2р-толкалка Мони". Регламент у Таси для сторонеего р2р -- от 1 до 30дн, но просто она любит Моню, т.к. у них общий хозяин и часто зачисляет на счет на сл. опердн (авторизац остаток - мнгновенно).
У Мони ж можно сделать СЭП на 2620 у Б5 -- проводится текущим оперднем в пределах +2ч.
А можно ж стянуть с Мони пимпой из под Б5 -- мгновенное погашение чуть ли не до 21:00
|