Это называется "с карты на карту" оно же "P2P". У ТАСа проведутся в районе ближайших 16:00.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 13:17
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:19
Эт "р2р-толкалка Мони". Регламент у Таси для сторонеего р2р -- от 1 до 30дн, но просто она любит Моню, т.к. у них общий хозяин и часто зачисляет на счет на сл. опердн (авторизац остаток - мнгновенно).
У Мони ж можно сделать СЭП на 2620 у Б5 -- проводится текущим оперднем в пределах +2ч.
А можно ж стянуть с Мони пимпой из под Б5 -- мгновенное погашение чуть ли не до 21:00
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:17
Преказ з картки на картку. Так само як я це роблю погашаючи кредитку Монобанк, Приватбанк, ПУМБ. До речі, на момент написання попередняго коментаря кредитка Монобанку ще не була погашена, я вніс кошти за декілька годин до кінця доби 31-го тим самим способом, що і ТАС, у вихідний день. І з Монобанком все гаразд. Так само роблю і з Приватом 25-го числа кожного місяця, і теж все норм. ПУМБ теж можу поповнити о 17:30, а треба до 18:00 і теж без проблем. Скрізь мова йде про один і той самий спосіб поповнення — з картки на картку.
Таскомбанк виявляється такий один говнобанк.
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:42
Нит.
Их чуть более, чем много. А точнее - почти все.
Исключения можно перечислить на пальцах одной руки.
Перевод с карты на карту - самый неправильный метод гашения.
Изучайте, как гаситься в классических банках.
Или не вылазьте за пределы зелёного болота (приват, моно).
Ну, или платите комисы )
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