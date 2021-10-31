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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3770377137723773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:17

  Hotab написав:Скажите пожалуйста, когда я с Мони через их приложение "перевести на карту" перевожу на В5, это как называется способ и сколько деньги проводятся? В приложении Таси они отображаются сразу.

Это называется "с карты на карту" оно же "P2P". У ТАСа проведутся в районе ближайших 16:00.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:19

  Hotab написав:Скажите пожалуйста, когда я с Мони через их приложение "перевести на карту" перевожу на В5, это как называется способ и сколько деньги проводятся? В приложении Таси они отображаются сразу.

Эт "р2р-толкалка Мони". Регламент у Таси для сторонеего р2р -- от 1 до 30дн, но просто она любит Моню, т.к. у них общий хозяин и часто зачисляет на счет на сл. опердн (авторизац остаток - мнгновенно).
У Мони ж можно сделать СЭП на 2620 у Б5 -- проводится текущим оперднем в пределах +2ч.
А можно ж стянуть с Мони пимпой из под Б5 -- мгновенное погашение чуть ли не до 21:00
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:17

  Amethyst написав:
  Webracer написав:був повністю внесений 29 числа до 18:00

осталось указать КАКИМ каналом вносились гроши

Преказ з картки на картку. Так само як я це роблю погашаючи кредитку Монобанк, Приватбанк, ПУМБ. До речі, на момент написання попередняго коментаря кредитка Монобанку ще не була погашена, я вніс кошти за декілька годин до кінця доби 31-го тим самим способом, що і ТАС, у вихідний день. І з Монобанком все гаразд. Так само роблю і з Приватом 25-го числа кожного місяця, і теж все норм. ПУМБ теж можу поповнити о 17:30, а треба до 18:00 і теж без проблем. Скрізь мова йде про один і той самий спосіб поповнення — з картки на картку.
Таскомбанк виявляється такий один говнобанк.
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:19

ну аметист же разжевал
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:42

  Webracer написав:Скрізь мова йде про один і той самий спосіб поповнення — з картки на картку.
Таскомбанк виявляється такий один говнобанк.

Нит.
Их чуть более, чем много. А точнее - почти все.
Исключения можно перечислить на пальцах одной руки.

Перевод с карты на карту - самый неправильный метод гашения.
Изучайте, как гаситься в классических банках.
Или не вылазьте за пределы зелёного болота (приват, моно).
Ну, или платите комисы )
mustbe
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  #<1 ... 3770377137723773
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