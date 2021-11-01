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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3771377237733774

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 223
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:38

  Webracer написав:
  Amethyst написав:
  Webracer написав:був повністю внесений 29 числа до 18:00

осталось указать КАКИМ каналом вносились гроши

Преказ з картки на картку. Так само як я це роблю погашаючи кредитку Монобанк, Приватбанк, ПУМБ. До речі, на момент написання попередняго коментаря кредитка Монобанку ще не була погашена, я вніс кошти за декілька годин до кінця доби 31-го тим самим способом, що і ТАС, у вихідний день. І з Монобанком все гаразд. Так само роблю і з Приватом 25-го числа кожного місяця, і теж все норм. ПУМБ теж можу поповнити о 17:30, а треба до 18:00 і теж без проблем. Скрізь мова йде про один і той самий спосіб поповнення — з картки на картку.
Таскомбанк виявляється такий один говнобанк.


там Фламинго писал когдато сказку про девушку Машу
если кто даст ссылку - просто нужно прочитать вдумчиво.


а так у меня уже складывается впечатление, что моно это такой себе тест.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:14

  uaprofi написав:там Фламинго писал когдато сказку про девушку Машу
если кто даст ссылку - просто нужно прочитать вдумчиво.

Пошук ніби усім доступний і безкоштовний viewtopic.php?p=4892693#p4892693
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 01:38

  uaprofi написав:там Фламинго писал когдато сказку про девушку Машу
если кто даст ссылку - просто нужно прочитать вдумчиво..
Только не Машу, а Настю. А ссылку спасибо klug - уже нашли ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 02:32

Вопрос к тем, кто решил оставить в хозяйстве Вику.
Вы тарифы новые по ней (с декабря месяца) внимательно читали? Ничего не смущает?

Дело ж совсем не в кешбэке, который был 2%, а станет 0,5%. Я вон вообще дебетовой Викой пользовался все время и не для кешбэка...
Искатель
 
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