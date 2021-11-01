Webracer написав:був повністю внесений 29 числа до 18:00
осталось указать КАКИМ каналом вносились гроши
Преказ з картки на картку. Так само як я це роблю погашаючи кредитку Монобанк, Приватбанк, ПУМБ. До речі, на момент написання попередняго коментаря кредитка Монобанку ще не була погашена, я вніс кошти за декілька годин до кінця доби 31-го тим самим способом, що і ТАС, у вихідний день. І з Монобанком все гаразд. Так само роблю і з Приватом 25-го числа кожного місяця, і теж все норм. ПУМБ теж можу поповнити о 17:30, а треба до 18:00 і теж без проблем. Скрізь мова йде про один і той самий спосіб поповнення — з картки на картку. Таскомбанк виявляється такий один говнобанк.
там Фламинго писал когдато сказку про девушку Машу если кто даст ссылку - просто нужно прочитать вдумчиво.
а так у меня уже складывается впечатление, что моно это такой себе тест.